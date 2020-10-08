Какого ютубера предпочитаете?

Timur_Robux Я иконаса и ред кета

dim56t пишу ради опыта





dim56t круто

dim56t опыт топ



dim56t ураааааааа

dim56t ухууууууууууу

dim56t кайфуюююююююююююююююююююююю ураааааааааааааааааааа



dim56t опыт лучший



littleWITCH я тоже ради опыта,но нормально

littleWITCH браина.А4 только не орите на меня :sweat_smile::laughing::grin:

littleWITCH опыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыт это кайф

Timur_Robux а че мне опыт не капает?

Awgust я не кого





Dead_memories Мне тоже нужен опыт, извините.

Фэ

Dead_memories Вообще люблю смотеть фантома, потому что нравится всякая мистика и ужасающие истории. Еще люблю Топу(Утопия Шоу), и летсплееров.

Yana_0v0 Почти всех интересно смотреть, все снимают по разному

pupok2498 поззи

Likastyr12 поззи смаел фреди джуза плэй

Demyan2010 Ага!!!!

ShadowFrostPK ред кэта









ShadowFrostPK только от него узнал этот прекрасный портал

maha1723 машку убивашку и лану

pozapaa0404 лану йоши еву ульяну и женяшу

pozapaa0404 машку и панду