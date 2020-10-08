кайфуюююююююююююююююююююююю ураааааааааааааааааааа
я тоже ради опыта,но нормально
браина.А4 только не орите на меня :sweat_smile::laughing::grin:
опыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыт это кайф
Мне тоже нужен опыт, извините.
Фэ
Вообще люблю смотеть фантома, потому что нравится всякая мистика и ужасающие истории. Еще люблю Топу(Утопия Шоу), и летсплееров.
Почти всех интересно смотреть, все снимают по разному
поззи смаел фреди джуза плэй
только от него узнал этот прекрасный портал
лану йоши еву ульяну и женяшу