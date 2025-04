Pietre dell'anima

Spaziovuoto07 Come si fa a fare i contratti se li faccio non mi danno le ricompense come si fa ad averle?

uno_steve03 dipende, se fai un sondaggio, devi rispondere correttamente ed al termine ti dovrebbe dire qualcosa del tipo "ecco la tua ricompense di .... pietre dell'anima", se pagano ti pagano in poco tempo, se passano più di 5 minuti, la pubblicità ti ha truffato (il 90% non pagano e sono una truffa, e normale), fino a quando non verranno segnalate tuttl le offerte truffa, non le tolgono e non ne mettono di nuove.

e capitato anche a me che non mi pagassero molte volte, ma è colpa di chi a messo la pubblicità non del sito.

Spaziovuoto07 Ok grazie

Sir_Mottarex fate i giochi che è meglio





SiMAOli80 Anche io avevoiniziato prima con i contratti e devo dire che stava andando bene. Ottimo per familiarizzare con le potenzialità del sito. Poi ho cominciato a riscontrare dei problemi relativi ad alcune lungagini. Dall'assistenza mi hanno risposto che loro se ne occupano marginalmente ed allora ho provato con i giochi. Devo dire che alcuni sono anche facili e danno la possibilità di guadagnare PA in poco tempo. Bisogna però dire che non tutti i giochidanno PA e, con alcuni, ci vuole molto tempo.

3duuu33 raga per ottenere 100 pietre dell'anima scrivete questo codice su dicci chi ti ha raccomandato: GH5170077, funziona, per lo meno a me ha funzionato

Z4TOOO ciaooooo