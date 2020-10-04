Как вам эта игра? Оцените ее по шкале от 0 до 10, и расскажите почему в нее стоит поиграть?

8/10 1. Можно поиграть с друзьями и с другими игроками 2. Можно выучить пару слов на английском 3. Очень интересные игры разных жанров

Dead_memories

Игра действительно не плоха. Во первых в ее играют много людей и среди них можно найти друзей. Есть много популярных игр( или режимов, как вам удобнее называть). Так как она онлайн, то играть можно и с друзьями. 9/10