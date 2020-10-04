Как вам эта игра? Оцените ее по шкале от 0 до 10, и расскажите почему в нее стоит поиграть?

Мне очень нравится роблокс)
8/10
1. Можно поиграть с друзьями и с другими игроками
2. Можно выучить пару слов на английском
3. Очень интересные игры разных жанров
игра хорошо есть кучя мини режимов
игра класс играю в адопт ми
7/10 игра норм но жалко что убрали TIX хотя я не-знаю как их обменива
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Игра действительно не плоха. Во первых в ее играют много людей и среди них можно найти друзей. Есть много популярных игр( или режимов, как вам удобнее называть). Так как она онлайн, то играть можно и с друзьями. 9/10
Игра хорошая мне понравилась но оценка 8/10