Rain

Gem8

unranked rank iconDkgmsfk: Hola, ¿alguno activo por aquí?
unranked rank iconMilo: hey
SystemGamehag: 2 users received Gem204 from the Rain.
unranked rank iconMilo: hey
novice rank iconKilboBaginz420: Capybara stare emote (inline chat version)
unranked rank iconIvanna Palomo: ..
unranked rank iconIvanna Palomo: Como le ago para conseguir robux?
unranked rank iconRyan Deals: Lol
unranked rank iconSamuel Mejia: aa
AdminJoshverd: Petcapy emote (inline chat version)
SystemGamehag: One user received Gem249 from the Rain.
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25

0/160

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Как вам эта игра? Оцените ее по шкале от 0 до 10, и расскажите почему в нее стоит поиграть?

IraKorArmy avatar

IraKorArmy

October 4, 2020 at 05:29 PM

Мне очень нравится роблокс)
Yana_0v0 avatar

Yana_0v0

October 5, 2020 at 07:36 AM

8/10 1. Можно поиграть с друзьями и с другими игроками 2. Можно выучить пару слов на английском 3. Очень интересные игры разных жанров
nana392223 avatar

nana392223

October 5, 2020 at 06:12 PM

игра хорошо есть кучя мини режимов
TopGamer2013ok avatar

TopGamer2013ok

October 6, 2020 at 01:32 PM

7/10 короче
ggdgdfg avatar

ggdgdfg

October 6, 2020 at 04:34 PM

8/10 ну игра нормальная
GIPNAZER1010 avatar

GIPNAZER1010

October 6, 2020 at 04:40 PM

игра класс играю в адопт ми
KOKOSIKUS102 avatar

KOKOSIKUS102

October 6, 2020 at 04:43 PM

10/10
Egor80157 avatar

Egor80157

October 6, 2020 at 04:45 PM

9/10
volk666 avatar

volk666

October 6, 2020 at 04:55 PM

7/10 игра норм но жалко что убрали TIX хотя я не-знаю как их обменива
ть
vaskodagama4012 avatar

vaskodagama4012

October 6, 2020 at 07:07 PM

9/10 норм игра
Dead_memories avatar

Dead_memories

October 6, 2020 at 08:54 PM

Игра действительно не плоха. Во первых в ее играют много людей и среди них можно найти друзей. Есть много популярных игр( или режимов, как вам удобнее называть). Так как она онлайн, то играть можно и с друзьями. 9/10
Oleguk228 avatar

Oleguk228

October 7, 2020 at 09:31 PM

Игра хорошая мне понравилась но оценка 8/10
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Как вам эта игра? Оцените ее по шкале от 0 до 10, и расскажите почему в нее стоит поиграть? - Roblox Forum on Gamehag