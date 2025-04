miguel_tHoR12

Yo la verdad ya me aburri de jugar cualquier tipo de videojuegos ya que me aburren ultimamente, primero dije que jamas dejaria fortnite y lo cambie por Roblox y ahora ya me comenzo a disgustar Roblox y ahora ultimo me puse a jugar minecraft pero desde ayer me comenzo a aburrir, no se que hacer, no se que jugar, creo que ya se termino mi epoca de jugar videojuegos...