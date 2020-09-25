Rain

Gem249

unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
unranked rank iconRyan Deals: How long does it take to show up
unranked rank iconRyan Deals: Anyone done the cazino casino offer
SystemGamehag: 3 users received Gem76 from the Rain.
unranked rank iconPoolBoy187: blobDance emote (inline chat version)
unranked rank iconGabriel Arrighi: Popcorn emote (inline chat version)
unranked rank iconGabriel Arrighi: ..
unranked rank iconmara: Kekwait emote (inline chat version)
unranked rank iconmara: meow
unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meow
unranked rank iconKi77y666: Meow hoomans. Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 4 users received Gem27 from the Rain.
unranked rank iconArmoredPigeon: eqewq
unranked rank iconAtia: PogU emote (inline chat version)
unranked rank iconc00lguy007: Kekwait emote (inline chat version)
unranked rank iconfnogaj: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconAlexander: Sup?
unranked rank iconRossana 5To: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconRossana 5To: omg
SystemGamehag: 5 users received Gem18 from the Rain.
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version) pressF emote (inline chat version)
unranked rank iconfnogaj: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconGabe Newell: jhuuh
SystemGamehag: One user received Gem178 from the Rain.
unranked rank iconAIRUN ANGELES: Hello
unranked rank iconc00lguy007: I can find the games on the app store
unranked rank iconc00lguy007: I am filtering by ios and scanning on an iphone
AdminSwirfty: The games you're attempting most likely aren't available for your device
Sign in to start chatting

28

0/160

Back to Fortnite

Как вам игра

SonicAgrest avatar

SonicAgrest

September 25, 2020 at 09:53 PM

8/10 чего-то не хватает
timur_kaldygulov avatar

timur_kaldygulov

September 25, 2020 at 10:55 PM

тоооооооооп 100 процентов
Blizloo avatar

Blizloo

September 26, 2020 at 08:10 AM

хорошая игра
barkpikapro avatar

barkpikapro

September 26, 2020 at 10:39 AM

Как по мне фортнайт очень крутая игра! И она выделяется среди остальных батл роялей
MichaOkOk avatar

MichaOkOk

September 26, 2020 at 04:50 PM

скин асасина rkfc

akkbumbic682 avatar

akkbumbic682

September 26, 2020 at 11:31 PM

неплохо

kerils2l avatar

kerils2l

September 27, 2020 at 12:42 AM

Под пивко потянет
mrnook_fast_gribfreeru avatar

mrnook_fast_gribfreeru

September 27, 2020 at 03:27 AM

норм но багов много
makarov7 avatar

makarov7

September 27, 2020 at 06:55 AM

не особо нравится
Blizloo avatar

Blizloo

September 27, 2020 at 08:47 AM

игра, средненькая но поиграть можно
Lime8576 avatar

Lime8576

September 27, 2020 at 05:57 PM

просто бобма , прям очень понравилась
IraKorArmy avatar

IraKorArmy

September 27, 2020 at 06:02 PM

8/10.. есть что то не то

Makaron_000 avatar

Makaron_000

September 27, 2020 at 08:49 PM

игра топ. Но не могу поиграть не позволяет комп

harutyun_papoyan avatar

harutyun_papoyan

September 27, 2020 at 11:46 PM

hejjejrjjososojjqnmwl makxk kdla kwmz os00accn ppakxxd
harutyun_papoyan avatar

harutyun_papoyan

September 27, 2020 at 11:47 PM

bwjwjjq wowiw qjba qjwi wo0wbwb wod wjdosjqp wowlo dvshwna
harutyun_papoyan avatar

harutyun_papoyan

September 27, 2020 at 11:47 PM

jsjwpebdjzoodjwbfjijdnwnjfnw sks sloz sodbsj eosks wkx9cooo wkoo doco epd w
Makjim avatar

Makjim

September 28, 2020 at 12:08 AM

норм как по мне прикольная графика свои фичи халява оружия т.д
girlyhehe avatar

girlyhehe

September 28, 2020 at 10:11 AM

фывсампиртоьлбю№
ArtemAlexandr avatar

ArtemAlexandr

September 28, 2020 at 07:46 PM

Как по мне фортнайт очень крутая игра! И она выделяется среди остальных батл роялей
CerbiCerberus avatar

CerbiCerberus

September 29, 2020 at 01:44 AM

Ну у меня самая любимая игра❤️
lil_mikhail avatar

lil_mikhail

September 29, 2020 at 06:22 PM

полностью согласен
lil_mikhail avatar

lil_mikhail

September 29, 2020 at 06:22 PM

фортнайт лучшая игра современнсоти
basilio_game avatar

basilio_game

October 6, 2020 at 12:37 PM

норм, но пабг реалистичней
DiMasSssssss avatar

DiMasSssssss

October 10, 2020 at 02:21 AM

Прикольно
enEN
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Platform

EarnGamesCashoutGame Information

Rewards

AffiliateLeaderboardRobuxGoogle PlaySteam

Articles

Forums

Stay Connected

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. All Rights Reserved.

Owned by RCPE Ventures LTD. Operated by Lootably, Inc.

Terms of ServicePrivacy Policy