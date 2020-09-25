Как вам игра

SonicAgrest 8/10 чего-то не хватает

timur_kaldygulov тоооооооооп 100 процентов

Blizloo хорошая игра

barkpikapro Как по мне фортнайт очень крутая игра! И она выделяется среди остальных батл роялей

MichaOkOk скин асасина rkfc





akkbumbic682 неплохо





kerils2l Под пивко потянет

mrnook_fast_gribfreeru норм но багов много

makarov7 не особо нравится

Blizloo игра, средненькая но поиграть можно

Lime8576 просто бобма , прям очень понравилась



IraKorArmy 8/10.. есть что то не то





Makaron_000 игра топ. Но не могу поиграть не позволяет комп





harutyun_papoyan hejjejrjjososojjqnmwl makxk kdla kwmz os00accn ppakxxd

harutyun_papoyan bwjwjjq wowiw qjba qjwi wo0wbwb wod wjdosjqp wowlo dvshwna

harutyun_papoyan jsjwpebdjzoodjwbfjijdnwnjfnw sks sloz sodbsj eosks wkx9cooo wkoo doco epd w

Makjim норм как по мне прикольная графика свои фичи халява оружия т.д

girlyhehe фывсампиртоьлбю№

ArtemAlexandr Как по мне фортнайт очень крутая игра! И она выделяется среди остальных батл роялей

CerbiCerberus Ну у меня самая любимая игра❤️

lil_mikhail полностью согласен

lil_mikhail фортнайт лучшая игра современнсоти

basilio_game норм, но пабг реалистичней