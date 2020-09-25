тоооооооооп 100 процентов
Как по мне фортнайт очень крутая игра! И она выделяется среди остальных батл роялей
игра, средненькая но поиграть можно
просто бобма , прям очень понравилась
игра топ. Но не могу поиграть не позволяет комп
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норм как по мне прикольная графика свои фичи халява оружия т.д
Как по мне фортнайт очень крутая игра! И она выделяется среди остальных батл роялей
Ну у меня самая любимая игра❤️
фортнайт лучшая игра современнсоти
норм, но пабг реалистичней