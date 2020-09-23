Rain

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Back to Honkai Impact 3rd

что за игра незнаю

Ar_KACHOK avatar

Ar_KACHOK

September 23, 2020 at 01:08 PM

неззнаю
doctor2020 avatar

doctor2020

November 14, 2020 at 03:54 PM

Я ТОЖЕ НЕЗНАЮ
iclexx avatar

iclexx

December 10, 2020 at 11:30 AM

незнаю
YellowCherry avatar

YellowCherry

June 25, 2021 at 02:54 AM

незнаю
fnmiasbro avatar

fnmiasbro

October 4, 2022 at 06:07 PM

привет игра
lopa12 avatar

lopa12

January 2, 2024 at 11:58 PM

сам не знаю
123chp avatar

123chp

February 11, 2024 at 02:11 PM

Honkai Impact 3rd (кит. 崩坏 3 Бэн хуай 3; букв. Крах 3) — бесплатная, трёхмерная видеоигра в жанре ARPG, выполненная в стиле аниме, с использованием графики сел-шейдинг, разработанная китайской компанией miHoYo.[2] Игра распространяется по модели free-to-play, но включает в себя внутриигровой магазин со своей валютой, покупаемой за реальные деньги, а в основе всей игры лежит система gacha. Помимо прочего сочетает в себе элементы других жанров, таких как визуальная новелла, слэшер, симулятор жизни, Shoot ’em up, платформер и Dungeon Crawl.

Действия игры Honkai Impact 3rd происходят в альтернативной версии нашей земли, переживающей серию мировых катастроф, вызванных «Хонкаем» — зловещей силой, обладающей собственной волей, убивающей и превращающей людей в зомби, способной порождать ужасных монстров — Чудовищ Хонкая. Хонкай выбирает особых людей, известных как «Хёрршеры» (Herrscher, от немецкого «владыка», фанаты предлагают вариант «Судья»[3]), наделяя их богоподобной мощью и способностью вызвать конец света. Хонкай появляется в мире и начинает апокалипсис всякий раз, когда цивилизация на Земле становится слишком развитой. Прошлая эпоха закончилась за 50 000 лет до начала действий текущей игры, после того как 14-й Хёрршер уничтожил человечество.
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