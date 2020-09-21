я уже 1-2 года играю в роблокс. И вот летом у ютубера Поззи вышла игра "Sky City". Я не сразу начал играть в эту игру. Но когда начал играть, меня затянуло в игру на 1 месяц. Потом в сентябре вышло обновление. Я начал играть в эту игру каждый день. И вот у меня уже есть последняя перчатка. Я ещё буду играть в эту игру. Советую)
я уже 6 лет играю в роблокс прикольная игра
я уже 1-2 года играю в роблокс. И вот летом у ютубера Поззи вышла игра "Sky City". Я не сразу начал играть в эту игру. Но когда начал играть, меня затянуло в игру на 1 месяц. Потом в сентябре вышло обновление. Я начал играть в эту игру каждый день. И вот у меня уже есть последняя перчатка. Я ещё буду играть в эту игру. Советую) я согласен с эти коментом
года 2 уже как играю я кстати палучаица а ну да палучаица
чё не люблю игри такого жанра
очень хорошая игра, довольно прикольная
Ага, особенно, что это мой домик) лан шучу
)) режим прикольный, советую