Игра Sky City

PRO_GAMER_YOUTUBE я уже 1-2 года играю в роблокс. И вот летом у ютубера Поззи вышла игра "Sky City". Я не сразу начал играть в эту игру. Но когда начал играть, меня затянуло в игру на 1 месяц. Потом в сентябре вышло обновление. Я начал играть в эту игру каждый день. И вот у меня уже есть последняя перчатка. Я ещё буду играть в эту игру. Советую)

TopGamer2013ok поззи+роблокс=скай сити

AikaSalih stupid game

gnom_alek228 10/10 игра топ

grezpanpan крутая игра от поззи

xSunRaiz Не нравится мне эта игра

xX5opkaXx Игра просто чибамбони

megajasmine888 я уже 6 лет играю в роблокс прикольная игра

megajasmine888 :grinning:

Pe6eHoK1 я уже 1-2 года играю в роблокс. И вот летом у ютубера Поззи вышла игра "Sky City". Я не сразу начал играть в эту игру. Но когда начал играть, меня затянуло в игру на 1 месяц. Потом в сентябре вышло обновление. Я начал играть в эту игру каждый день. И вот у меня уже есть последняя перчатка. Я ещё буду играть в эту игру. Советую) я согласен с эти коментом





Firantir года 2 уже как играю я кстати палучаица а ну да палучаица

ydgdhdushsbvsv я не играла кстати

girlyhehe уапекнгрщш

ZhumashS вапролдж

mypolingons чё не люблю игри такого жанра

girlyhehe 32ц54у5кнгшен8щ

ZhumashS ячсмитоьлд

Debilysm очень хорошая игра, довольно прикольная

FasT1k_TM Ага, особенно, что это мой домик) лан шучу )) режим прикольный, советую

Waw_mio Скай сити топ игра

Waw_mio Клас Клас Клас

barkpikapro Топ игра!!!!

Dexi45 топ но до города только





Yana16542222 Люблю роблокс адопт ми



