Rain

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Игра Sky City

PRO_GAMER_YOUTUBE avatar

PRO_GAMER_YOUTUBE

September 21, 2020 at 11:01 AM

я уже 1-2 года играю в роблокс. И вот летом у ютубера Поззи вышла игра "Sky City". Я не сразу начал играть в эту игру. Но когда начал играть, меня затянуло в игру на 1 месяц. Потом в сентябре вышло обновление. Я начал играть в эту игру каждый день. И вот у меня уже есть последняя перчатка. Я ещё буду играть в эту игру. Советую)
TopGamer2013ok avatar

TopGamer2013ok

September 21, 2020 at 02:04 PM

поззи+роблокс=скай сити
AikaSalih avatar

AikaSalih

September 22, 2020 at 12:25 PM

stupid game
gnom_alek228 avatar

gnom_alek228

September 22, 2020 at 12:42 PM

10/10 игра топ
grezpanpan avatar

grezpanpan

September 22, 2020 at 01:04 PM

крутая игра от поззи
xSunRaiz avatar

xSunRaiz

September 22, 2020 at 02:26 PM

Не нравится мне эта игра
xX5opkaXx avatar

xX5opkaXx

September 22, 2020 at 03:10 PM

Игра просто чибамбони
megajasmine888 avatar

megajasmine888

September 22, 2020 at 06:54 PM

я уже 6 лет играю в роблокс прикольная игра
megajasmine888 avatar

megajasmine888

September 22, 2020 at 06:54 PM

:grinning:
Pe6eHoK1 avatar

Pe6eHoK1

September 22, 2020 at 08:45 PM

я уже 1-2 года играю в роблокс. И вот летом у ютубера Поззи вышла игра "Sky City". Я не сразу начал играть в эту игру. Но когда начал играть, меня затянуло в игру на 1 месяц. Потом в сентябре вышло обновление. Я начал играть в эту игру каждый день. И вот у меня уже есть последняя перчатка. Я ещё буду играть в эту игру. Советую) я согласен с эти коментом

Firantir avatar

Firantir

September 22, 2020 at 10:26 PM

года 2 уже как играю я кстати палучаица а ну да палучаица
ydgdhdushsbvsv avatar

ydgdhdushsbvsv

September 23, 2020 at 04:23 AM

я не играла кстати
girlyhehe avatar

girlyhehe

September 23, 2020 at 07:39 AM

уапекнгрщш
ZhumashS avatar

ZhumashS

September 23, 2020 at 07:44 AM

вапролдж
mypolingons avatar

mypolingons

September 24, 2020 at 08:02 AM

чё не люблю игри такого жанра
girlyhehe avatar

girlyhehe

September 24, 2020 at 08:25 AM

32ц54у5кнгшен8щ
ZhumashS avatar

ZhumashS

September 24, 2020 at 08:42 AM

ячсмитоьлд
Debilysm avatar

Debilysm

September 24, 2020 at 04:22 PM

очень хорошая игра, довольно прикольная
FasT1k_TM avatar

FasT1k_TM

September 25, 2020 at 12:06 AM

Ага, особенно, что это мой домик) лан шучу )) режим прикольный, советую
Waw_mio avatar

Waw_mio

September 25, 2020 at 12:08 AM

Скай сити топ игра
Waw_mio avatar

Waw_mio

September 25, 2020 at 12:09 AM

Клас Клас Клас
barkpikapro avatar

barkpikapro

September 25, 2020 at 10:57 AM

Топ игра!!!!
Dexi45 avatar

Dexi45

September 25, 2020 at 10:46 PM

топ но до города только

Yana16542222 avatar

Yana16542222

September 25, 2020 at 10:55 PM

Люблю роблокс адопт ми

YarPon avatar

YarPon

September 25, 2020 at 11:07 PM

ЛЮблЮ ТовЕРОвХЕл
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