Rain

Gem119

unranked rank iconGabriel Arrighi: Popcorn emote (inline chat version)
unranked rank iconGabriel Arrighi: ..
unranked rank iconmara: Kekwait emote (inline chat version)
unranked rank iconmara: meow
unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meow
unranked rank iconKi77y666: Meow hoomans. Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 4 users received Gem27 from the Rain.
unranked rank iconArmoredPigeon: eqewq
unranked rank iconAtia: PogU emote (inline chat version)
unranked rank iconc00lguy007: Kekwait emote (inline chat version)
unranked rank iconfnogaj: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconAlexander: Sup?
unranked rank iconRossana 5To: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconRossana 5To: omg
SystemGamehag: 5 users received Gem18 from the Rain.
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version) pressF emote (inline chat version)
unranked rank iconfnogaj: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconGabe Newell: jhuuh
SystemGamehag: One user received Gem178 from the Rain.
unranked rank iconAIRUN ANGELES: Hello
unranked rank iconc00lguy007: I can find the games on the app store
unranked rank iconc00lguy007: I am filtering by ios and scanning on an iphone
AdminSwirfty: The games you're attempting most likely aren't available for your device
unranked rank iconc00lguy007: can anyone help me? games still aren't working
unranked rank iconNorbert: hi
SystemGamehag: 4 users received Gem35 from the Rain.
unranked rank iconc00lguy007: By the way I changed my username this is ianellinger508
unranked rank iconsin comentarios: Probaste Magner migner
Sign in to start chatting

28

0/160

Back to Counter-Strike: Global Offensive

какое оружее лучше

Anonymous1600280629 avatar

Anonymous1600280629

September 17, 2020 at 12:00 AM

какое оружие лучше
DiscountIvy avatar

DiscountIvy

September 17, 2020 at 08:50 AM

M4A1-S
точное и мощное
william28 avatar

william28

September 17, 2020 at 09:22 AM

калаш
killer071 avatar

killer071

September 17, 2020 at 09:32 AM

авп и м4
Aikyn123 avatar

Aikyn123

September 19, 2020 at 02:10 PM

м4а1-с хорошие
AdskiyMehaniK avatar

AdskiyMehaniK

September 19, 2020 at 02:15 PM

Игра просто классная,много чего похожего из других игр)как то так)по мне м-ка самое топ у ментов,а у террористов ак-47
Anna_wolf4566 avatar

Anna_wolf4566

September 19, 2020 at 03:08 PM

всееееееее
basilio_game avatar

basilio_game

September 19, 2020 at 04:36 PM

о каком оружии идет речь?
gch2008 avatar

gch2008

September 19, 2020 at 06:55 PM

Смотря когда, на пистолетки usp-s за КТ, за терров глок, но не всегда. А так авик
vlad4576 avatar

vlad4576

September 20, 2020 at 04:48 PM

M4A4
Ghnom avatar

Ghnom

September 20, 2020 at 08:28 PM

кому как
Sm01 avatar

Sm01

September 20, 2020 at 11:07 PM

да все норм или какой тебе удобен
Anonymous1598269672 avatar

Anonymous1598269672

September 23, 2020 at 01:21 PM

решать тебе
Kybik252 avatar

Kybik252

September 23, 2020 at 02:21 PM

P250 Лично для меня
ukenushe_gocspro avatar

ukenushe_gocspro

September 23, 2020 at 05:28 PM

авп

ukenushe_gocspro avatar

ukenushe_gocspro

September 23, 2020 at 05:28 PM

муха

RisK7662 avatar

RisK7662

September 24, 2020 at 08:11 PM

ak 47
MegaTiver avatar

MegaTiver

September 24, 2020 at 08:17 PM

awp для про, для новичка подойдёт p90 (петух)
Dinis200880 avatar

Dinis200880

September 25, 2020 at 10:11 AM

просто авп

Arseniy_2511 avatar

Arseniy_2511

September 26, 2020 at 12:59 AM

авик эмка калаш
youniik avatar

youniik

September 26, 2020 at 09:02 AM

калаш мне нравится больше всего!
vr1nexare avatar

vr1nexare

September 26, 2020 at 10:08 AM

для меня калаш дигл авп и скаут
sakmydkersha avatar

sakmydkersha

September 26, 2020 at 01:50 PM

калаш
kyrlik001 avatar

kyrlik001

September 26, 2020 at 03:57 PM

ну для новичков это эмки и всякие пп, а для уже норм игроков это калаш потомучто с него надо правельно стрелять и авп.нерекоминдую брать пулемёты это пустая трата денег
kyrlik001 avatar

kyrlik001

September 26, 2020 at 03:58 PM

если хочешь научиться на пистолетах то лучше брать не дигл а револьер т.к оночень хорош на ближней дистанции
12
enEN
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Platform

EarnGamesCashoutGame Information

Rewards

AffiliateLeaderboardRobuxGoogle PlaySteam

Articles

Forums

Stay Connected

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. All Rights Reserved.

Owned by RCPE Ventures LTD. Operated by Lootably, Inc.

Terms of ServicePrivacy Policy

какое оружее лучше - Counter-Strike: Global Offensive Forum on Gamehag