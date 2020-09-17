какое оружее лучше

Anonymous1600280629 какое оружие лучше

DiscountIvy M4A1-S

точное и мощное

william28 калаш

killer071 авп и м4

Aikyn123 м4а1-с хорошие

AdskiyMehaniK Игра просто классная,много чего похожего из других игр)как то так)по мне м-ка самое топ у ментов,а у террористов ак-47

Anna_wolf4566 всееееееее

basilio_game о каком оружии идет речь?

gch2008 Смотря когда, на пистолетки usp-s за КТ, за терров глок, но не всегда. А так авик

vlad4576 M4A4

Ghnom кому как

Sm01 да все норм или какой тебе удобен

Anonymous1598269672 решать тебе

Kybik252 P250 Лично для меня

ukenushe_gocspro авп





ukenushe_gocspro муха





RisK7662 ak 47

MegaTiver awp для про, для новичка подойдёт p90 (петух)

Dinis200880 просто авп





Arseniy_2511 авик эмка калаш

youniik калаш мне нравится больше всего!

vr1nexare для меня калаш дигл авп и скаут

sakmydkersha калаш

kyrlik001 ну для новичков это эмки и всякие пп, а для уже норм игроков это калаш потомучто с него надо правельно стрелять и авп.нерекоминдую брать пулемёты это пустая трата денег