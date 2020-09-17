какое оружее лучше

Игра просто классная,много чего похожего из других игр)как то так)по мне м-ка самое топ у ментов,а у террористов ак-47
о каком оружии идет речь?
Смотря когда, на пистолетки usp-s за КТ, за терров глок, но не всегда. А так авик
да все норм или какой тебе удобен
awp для про, для новичка подойдёт p90 (петух)
калаш мне нравится больше всего!
для меня калаш дигл авп и скаут
ну для новичков это эмки и всякие пп, а для уже норм игроков это калаш потомучто с него надо правельно стрелять и авп.нерекоминдую брать пулемёты это пустая трата денег
если хочешь научиться на пистолетах то лучше брать не дигл а револьер т.к оночень хорош на ближней дистанции