Какой жанр режимов в роблокс самый интересный?

Все мы знаем, то что в Roblox несколько жанров режимов, но какой же из них интересный? Тайкон, или симулятор, или может вообще фан-режим? Или какие-нибудь шутеры, или вообще какие-нибудь мини-игры? А может лучше какой-нибудь Murder Mystery? Пишите ваши мнение в комментариях, будет интересно узнать ваши мнения.
у меня вопрос а кокие сундуки с робуксами есть
Robux Chest. Зайдите в свой инвентарь, нажмите на + рядом с сундуками, и пролистайте немного вниз. Этот сундук стоит 450 КД.
Я думаю их нельзя сравнивать можно только одинаковые жанры например гренни с пигги пиги плагиат гренни простр сюжет и всё и у него больше популярности. или же джейлбрейк с мэд сити я за джейлбрейк мнеонбольше
Я предпочитаю истории и мини игры
лично мне больше всего нравятсясимуляторы
роблокс это игра крутая и все это знаиут и я вам саветуиу тут в геим хаг и зарабативат робукси скачиваите иго и зарабативаите тут !