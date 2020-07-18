Какой жанр режимов в роблокс самый интересный?

DPNGhost Все мы знаем, то что в Roblox несколько жанров режимов, но какой же из них интересный? Тайкон, или симулятор, или может вообще фан-режим? Или какие-нибудь шутеры, или вообще какие-нибудь мини-игры? А может лучше какой-нибудь Murder Mystery? Пишите ваши мнение в комментариях, будет интересно узнать ваши мнения.

okoceva у меня вопрос а кокие сундуки с робуксами есть

DPNGhost Robux Chest. Зайдите в свой инвентарь, нажмите на + рядом с сундуками, и пролистайте немного вниз. Этот сундук стоит 450 КД.





Jgodjldld лаллавллвлллыл

okoceva спасибо!!!

okoceva А за это уровень нужен?





DPNGhost Да, нужен 3-й уровень.

DanilTOP1 Я думаю их нельзя сравнивать можно только одинаковые жанры например гренни с пигги пиги плагиат гренни простр сюжет и всё и у него больше популярности. или же джейлбрейк с мэд сити я за джейлбрейк мнеонбольше

askorbinnnnnka Я предпочитаю истории и мини игры

0ArtHier0 лично мне больше всего нравятсясимуляторы

iliaMesxiaRobloxilo1 роблокс это игра крутая и все это знаиут и я вам саветуиу тут в геим хаг и зарабативат робукси скачиваите иго и зарабативаите тут !