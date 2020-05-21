куда тратить Робуксы

apmypyt4 у меня 159 робуксаы

nacta0 Одежда)

moonwitchh Одеждааааа

PozziTwoLove аааа





allaablaeva тебе решать

milli0004 одежда волосы

yummy_glrL одежда и волосы

GlebAleks РОБАКСИКИ!Можно тратить на свой АВАТАР ибо же в играх покупать плюшки.У меня 9 робаксов,хнык.

mixha535_25 Ребят робуксы можно тратить в : аватаре магазине, в играх.

Bel_Vel Одежда или какие то действия в игре

RAZRUSHUTELb купи то что ты хочешь

WooLpy ну я лично 25 робаксав потратил на игру Welcome to Bloxburg

kEkSiK_333_Kate Можно купить что-то для скина, геймпасс в игре или доступ к какой-то игре, к примеру Wild west

Meow_Dasha на випы в разных режимах



Coffeesional на етам сайтє ізі фарм робуксів

xydohk2 Мне кажется на режимы лучше не тратить потому что это конечно классно быть лучше всех но ты пройдешь игру и все нече делать





madvas1 Купи крутые штучки на любимом плэйсе