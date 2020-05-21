РОБАКСИКИ!Можно тратить на свой АВАТАР ибо же в играх покупать плюшки.У меня 9 робаксов,хнык.
Ребят робуксы можно тратить в : аватаре магазине, в играх.
Одежда или какие то действия в игре
ну я лично 25 робаксав потратил на игру Welcome to Bloxburg
Можно купить что-то для скина, геймпасс в игре или доступ к какой-то игре, к примеру Wild west
на етам сайтє ізі фарм робуксів
Мне кажется на режимы лучше не тратить потому что это конечно классно быть лучше всех но ты пройдешь игру и все нече делать
Купи крутые штучки на любимом плэйсе
Ну можно же ещё купить сразу скин