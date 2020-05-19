Способы получения кредитов в star conflict

В игре существует несколько способов заработка
1.Вы можете продавать не нужные вам вещи и корабли(не советую т.к. Заработок не большой)
2.За участие в миссиях или битвах вам зачислияют некоторое количество кредитов.
3.В космосе вы также можете заработать кредиты уничтожая астероиды или собирая контейнеры.
4.За выполнение миссий вы также можете получить вознаграждение ввиде кредитов.
Надеюсь я вам помог в развитии.
Спасибо за прочтение.
Я не понимаю где находится оружие которое надо улучшить, подскажите
дуже крута игра рокомендую
дуже крута игра рокомендую
В игре существует несколько способов заработка1.Вы можете продавать не нужные вам вещи и корабли(не советую т.к. Заработок не большой)2.За участие в миссиях или битвах вам зачислияют некоторое количество кредитов.3.В космосе вы также можете заработать кредиты уничтожая астероиды или собирая контейнеры.4.За выполнение миссий вы также можете получить вознаграждение ввиде кредитов. Надеюсь я вам помог в развитии. Спасибо за прочтение.
В космосе вы также можете заработать кредиты уничтожая астероиды или собирая контейнеры