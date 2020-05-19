Способы получения кредитов в star conflict

Klaner В игре существует несколько способов заработка 1.Вы можете продавать не нужные вам вещи и корабли(не советую т.к. Заработок не большой) 2.За участие в миссиях или битвах вам зачислияют некоторое количество кредитов. 3.В космосе вы также можете заработать кредиты уничтожая астероиды или собирая контейнеры. 4.За выполнение миссий вы также можете получить вознаграждение ввиде кредитов. Надеюсь я вам помог в развитии. Спасибо за прочтение.

ksiwa фывйцуячс

karamelkaxd Информативно.

ya_blyat крутая игра

wsDux Хорошо только непонятно

Caeampase Я не понимаю где находится оружие которое надо улучшить, подскажите



kenyt03 топ спс

kenyt03 (я ничё не понял)

Melaniia дякую топ

Anonymouszip спасибо за инфу

TERMINATOR5848 дуже крута игра рокомендую

huseyin13215 дуже крута игра рокомендую





huseyin13215 В игре существует несколько способов заработка1.Вы можете продавать не нужные вам вещи и корабли(не советую т.к. Заработок не большой)2.За участие в миссиях или битвах вам зачислияют некоторое количество кредитов.3.В космосе вы также можете заработать кредиты уничтожая астероиды или собирая контейнеры.4.За выполнение миссий вы также можете получить вознаграждение ввиде кредитов. Надеюсь я вам помог в развитии. Спасибо за прочтение.





huseyin13215 спасибо за инфу





huseyin13215 дякую топ





huseyin13215 (я ничё не понял)







AlaxSdalalBOOM фармлю уровень 12344

uteryk87 ни чего так

Zerex_Zenturion благадарствую



