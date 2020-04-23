Сколько играете в роблокс?
я не доначу щетаю что и без него можно спокойно играть
я доначу только через гейм хаг поскольку тут халява
Я не доначу потому что , я не беру у мамки деньги.
я не доначу потомучто можно халявно через гейм хаг
я вообще не донатил а играю пол года, думаю донат это прикольно, и не обязательно донатить по 2к робуксов,
а когда я узнал о геймхаке думал давай как попробую, вот ща на 2 лвле и качаюсь потихоньку
я играю в роблокс где-то 3-4 года и данатка роблокс интересная игра всем советую
я донатер иииии все равно получаю робуксы в gamehag и вообще донат в роблоксе это весел эт круто