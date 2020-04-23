Rain

Gem43

unranked rank iconfnogaj: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconGabe Newell: jhuuh
SystemGamehag: One user received Gem178 from the Rain.
unranked rank iconAIRUN ANGELES: Hello
unranked rank iconc00lguy007: I can find the games on the app store
unranked rank iconc00lguy007: I am filtering by ios and scanning on an iphone
AdminSwirfty: The games you're attempting most likely aren't available for your device
unranked rank iconc00lguy007: can anyone help me? games still aren't working
unranked rank iconNorbert: hi
SystemGamehag: 4 users received Gem35 from the Rain.
unranked rank iconc00lguy007: By the way I changed my username this is ianellinger508
unranked rank iconsin comentarios: Probaste Magner migner
unranked rank iconc00lguy007: I have tried several mobile games
AdminSwirfty: Which offer are you attempting?
unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
unranked rank iconianellinger508: when I scan the qr code it links to a website that says the offer isnt availible in my location
AdminJoshverd: peepoHey emote (inline chat version)
unranked rank iconDaniel Triviño: hi
AdminSwirfty: ianellinger508, any game you're able to view will be available in your location
unranked rank iconArmoredPigeon: dxad
unranked rank iconsin comentarios: Se refiere a que consiga la cantidad de atrapar 500 huevos?
unranked rank iconianellinger508: Why are none of the games available in the US?
unranked rank iconsin comentarios: El juego que se llama atrapa huevo me dice que suba niveles que son 500 pero cuando entro solo se puede subir la cantidad de huevos que puedes atrapar
unranked rank iconskrt: VIBE emote (inline chat version)
AdminJoshverd: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconData_2045: hi !!!
SystemGamehag: 3 users received Gem4 from the Rain.
unranked rank iconskrt: OMEGALUL emote (inline chat version)
unranked rank iconLeandro Rete: The ideal would be around 500 Gems, but ok
AdminSwirfty: After your first cashout the minimum drops to 5,000 Gems
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Кто донатер в этой игре?

YTEkaterinzeTsaridze avatar

YTEkaterinzeTsaridze

April 23, 2020 at 03:08 PM

Сколько играете в роблокс?
Nekto123123 avatar

Nekto123123

April 23, 2020 at 03:27 PM

я играю 2 года :3
Nekto123123 avatar

Nekto123123

April 23, 2020 at 03:27 PM

я не доначу щетаю что и без него можно спокойно играть
Major_Kot avatar

Major_Kot

April 23, 2020 at 03:30 PM

Я доначу
molomoloi avatar

molomoloi

April 23, 2020 at 03:31 PM

я доначу только через гейм хаг поскольку тут халява
Santa_0 avatar

Santa_0

April 23, 2020 at 03:32 PM

Я не доначу потому что , я не беру у мамки деньги.
rus_power avatar

rus_power

April 23, 2020 at 03:36 PM

я не доначу потомучто можно халявно через гейм хаг
Coffefanat12 avatar

Coffefanat12

April 23, 2020 at 03:44 PM

я вообще не донатил а играю пол года, думаю донат это прикольно, и не обязательно донатить по 2к робуксов,
Coffefanat12 avatar

Coffefanat12

April 23, 2020 at 03:45 PM

а когда я узнал о геймхаке думал давай как попробую, вот ща на 2 лвле и качаюсь потихоньку
nikotin5839234 avatar

nikotin5839234

April 23, 2020 at 03:52 PM

я играю в роблокс где-то 3-4 года и данатка роблокс интересная игра всем советую
DeadTime avatar

DeadTime

April 23, 2020 at 03:53 PM

я донатер иииии все равно получаю робуксы в gamehag и вообще донат в роблоксе это весел эт круто
Shedik884 avatar

Shedik884

April 23, 2020 at 03:53 PM

Не я
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