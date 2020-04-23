Кто донатер в этой игре?

YTEkaterinzeTsaridze Сколько играете в роблокс?

Nekto123123 я играю 2 года :3

Nekto123123 я не доначу щетаю что и без него можно спокойно играть

Major_Kot Я доначу

molomoloi я доначу только через гейм хаг поскольку тут халява

Santa_0 Я не доначу потому что , я не беру у мамки деньги.

rus_power я не доначу потомучто можно халявно через гейм хаг

Coffefanat12 я вообще не донатил а играю пол года, думаю донат это прикольно, и не обязательно донатить по 2к робуксов,

Coffefanat12 а когда я узнал о геймхаке думал давай как попробую, вот ща на 2 лвле и качаюсь потихоньку

nikotin5839234 я играю в роблокс где-то 3-4 года и данатка роблокс интересная игра всем советую

DeadTime я донатер иииии все равно получаю робуксы в gamehag и вообще донат в роблоксе это весел эт круто