Если бы вам дали потратить 10.000 робуксов в один режим. Какой бы этот режим был и на что бы вы потратили эти робуксы?

bomj131413244 Мне просто интересно, если дать человеку так сказать "власть", что он будет с ней делать?

Fezly Я бы не тратил 10к робуксов в один плейс, я не хочу во всякие плейсы, я бы половину потратил в скин, а остальную просто оставил бы себе.

anny0987 я бы потратила их с умом

maxik20072013 ябы 3к потратилбы на скин 2 к на бисварм

bomj131413244 Хм... Потратила бы с умом... Логично...

Major_Kot смысл тратить 5к на скин?Всем на самом деле пофиг на него,я бы задонатил в Семигорская область 0.1.2





Maokami Не знаю. Роблокс - это такая игра, где я вечно не доволен, и любимые игры меняю как носки. А их я меняю каждое утро.

krakenmiv Не знаю. Роблокс - это такая игра, где я вечно не доволен, и любимые игры меняю как носки. А их я меняю каждое утро.не просто интересно, если дать человеку так сказать "власть", что он будет с ней делать?

Gggaa Я бь потратил на скин 4к и2к в ро гуль

Toni_123 В bee swarm simulator - 5k и в bubble gum simulator - 5k

Glucoznik Я в Adopt me

Glucoznik А вы бы куда потратили

Glucoznik я обожаю играть в разные режимы

Glucoznik кто ниббудь ответье





Glucoznik мне одному скучно





Glucoznik как у всех дела

Glucoznik что вы все роблоксеры делаете

bomj131413244 Я кушаю борщ