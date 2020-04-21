Мне просто интересно, если дать человеку так сказать "власть", что он будет с ней делать?
Я бы не тратил 10к робуксов в один плейс, я не хочу во всякие плейсы, я бы половину потратил в скин, а остальную просто оставил бы себе.
ябы 3к потратилбы на скин 2 к на бисварм
Хм... Потратила бы с умом... Логично...
смысл тратить 5к на скин?Всем на самом деле пофиг на него,я бы задонатил в Семигорская область 0.1.2
Не знаю. Роблокс - это такая игра, где я вечно не доволен, и любимые игры меняю как носки. А их я меняю каждое утро.
Не знаю. Роблокс - это такая игра, где я вечно не доволен, и любимые игры меняю как носки. А их я меняю каждое утро.не просто интересно, если дать человеку так сказать "власть", что он будет с ней делать?
Я бь потратил на скин 4к и2к в ро гуль
В bee swarm simulator - 5k и в bubble gum simulator - 5k
я обожаю играть в разные режимы
что вы все роблоксеры делаете