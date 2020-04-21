Rain

Gem11

AdminSwirfty: After your first cashout the minimum drops to 5,000 Gems
unranked rank iconLeandro Rete: Dinkdonk emote (inline chat version)
unranked rank iconLeandro Rete: Bro reduces the minimum amount for LITECOIN withdrawal. 10,000 is so hard
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconmara shady: they finally added prime surveys !!!!!!!!
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: Yo
SystemGamehag: 6 users received Gem33 from the Rain.
unranked rank iconStarStableM: Hi
AdminSwirfty: Cashouts are reviewed and approved throughout the day
unranked rank iconFakk Nika: when will i receive my cashout?
unranked rank iconArmoredPigeon: hi
unranked rank iconskrt: Capybara stare emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconPaulTran: i'm newbie
AdminJoshverd: OOOO emote (inline chat version)
unranked rank iconretiro7968: blobDance emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem155 from the Rain.
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unranked rank iconmohammed03052005: im new, how long do you think it would take to complete novice rank?
unranked rank iconmohammed03052005: im new
unranked rank iconmohammed03052005: how lon gwould i take to complete novice rank
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
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novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
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Если бы вам дали потратить 10.000 робуксов в один режим. Какой бы этот режим был и на что бы вы потратили эти робуксы?

bomj131413244 avatar

bomj131413244

April 21, 2020 at 12:05 PM

Мне просто интересно, если дать человеку так сказать "власть", что он будет с ней делать?
Fezly avatar

Fezly

April 21, 2020 at 12:10 PM

Я бы не тратил 10к робуксов в один плейс, я не хочу во всякие плейсы, я бы половину потратил в скин, а остальную просто оставил бы себе.
anny0987 avatar

anny0987

April 21, 2020 at 12:11 PM

я бы потратила их с умом
maxik20072013 avatar

maxik20072013

April 21, 2020 at 12:11 PM

ябы 3к потратилбы на скин 2 к на бисварм
bomj131413244 avatar

bomj131413244

April 21, 2020 at 12:11 PM

Хм... Потратила бы с умом... Логично...
Major_Kot avatar

Major_Kot

April 21, 2020 at 12:12 PM

смысл тратить 5к на скин?Всем на самом деле пофиг на него,я бы задонатил в Семигорская область 0.1.2

Maokami avatar

Maokami

April 21, 2020 at 12:19 PM

Не знаю. Роблокс - это такая игра, где я вечно не доволен, и любимые игры меняю как носки. А их я меняю каждое утро.
krakenmiv avatar

krakenmiv

April 21, 2020 at 12:21 PM

Не знаю. Роблокс - это такая игра, где я вечно не доволен, и любимые игры меняю как носки. А их я меняю каждое утро.не просто интересно, если дать человеку так сказать "власть", что он будет с ней делать?
Gggaa avatar

Gggaa

April 21, 2020 at 12:23 PM

Я бь потратил на скин 4к и2к в ро гуль
Toni_123 avatar

Toni_123

April 21, 2020 at 12:27 PM

В bee swarm simulator - 5k и в bubble gum simulator - 5k
Glucoznik avatar

Glucoznik

April 21, 2020 at 12:39 PM

Я в Adopt me
Glucoznik avatar

Glucoznik

April 21, 2020 at 12:40 PM

А вы бы куда потратили
Glucoznik avatar

Glucoznik

April 21, 2020 at 12:40 PM

я обожаю играть в разные режимы
Glucoznik avatar

Glucoznik

April 21, 2020 at 12:40 PM

кто ниббудь ответье

Glucoznik avatar

Glucoznik

April 21, 2020 at 12:40 PM

мне одному скучно

Glucoznik avatar

Glucoznik

April 21, 2020 at 12:40 PM

как у всех дела
Glucoznik avatar

Glucoznik

April 21, 2020 at 12:41 PM

что вы все роблоксеры делаете
bomj131413244 avatar

bomj131413244

April 21, 2020 at 12:42 PM

Я кушаю борщ
MrX_youtubers avatar

MrX_youtubers

April 22, 2020 at 03:53 PM

играем в роблокс и тусим

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