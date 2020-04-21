Rain

Gem4

SystemGamehag: 6 users received Gem33 from the Rain.
unranked rank iconStarStableM: Hi
AdminSwirfty: Cashouts are reviewed and approved throughout the day
unranked rank iconFakk Nika: when will i receive my cashout?
unranked rank iconArmoredPigeon: hi
unranked rank iconskrt: Capybara stare emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconPaulTran: i'm newbie
AdminJoshverd: OOOO emote (inline chat version)
unranked rank iconretiro7968: blobDance emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem155 from the Rain.
AdminSwirfty: You can view the progress of your rank on your profile page
unranked rank iconmohammed03052005: im new, how long do you think it would take to complete novice rank?
unranked rank iconmohammed03052005: im new
unranked rank iconmohammed03052005: how lon gwould i take to complete novice rank
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconretiro7968: hi
SystemGamehag: 3 users received Gem86 from the Rain.
AdminJoshverd: Modcheck emote (inline chat version)
unranked rank iconfnogaj: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconShane Patton: hi
unranked rank iconPaulTran: hi
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconMyroslav Kureliuk: mk
unranked rank iconRafaela Laureano cardozo: Cat Yes emote (inline chat version)
unranked rank iconArmoredPigeon: ok
SystemGamehag: 2 users received Gem29 from the Rain.
unranked rank iconhajew: selam
unranked rank iconLeandro Rete: Mhm emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem44 from the Rain.
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Расскажите о сайте новичку(Я)

UnionLast avatar

UnionLast

April 21, 2020 at 05:59 AM

Жду ответов! Я здесь недавно просто, вот и создал такую тему.
Broyco_Bross9 avatar

Broyco_Bross9

April 21, 2020 at 06:45 AM

rhenjq cfqn

Broyco_Bross9 avatar

Broyco_Bross9

April 21, 2020 at 06:45 AM

крутой сайт
Broyco_Bross9 avatar

Broyco_Bross9

April 21, 2020 at 06:45 AM

ппппппппппппппппппппппппппппппппппппп
Broyco_Bross9 avatar

Broyco_Bross9

April 21, 2020 at 06:46 AM

пппппппппппппппппппппппппппппппппппппп
Broyco_Bross9 avatar

Broyco_Bross9

April 21, 2020 at 06:46 AM

ппппппппппппппппппппппппппппппппппппппп
Broyco_Bross9 avatar

Broyco_Bross9

April 21, 2020 at 06:46 AM

пппппппппппппппппппппппппппппппппппппп
Broyco_Bross9 avatar

Broyco_Bross9

April 21, 2020 at 06:46 AM

пппппппппппппппп
Broyco_Bross9 avatar

Broyco_Bross9

April 21, 2020 at 06:46 AM

кккккккккк
Vikunsikk avatar

Vikunsikk

April 21, 2020 at 06:46 AM

тут робуксы получают
Kevin2450 avatar

Kevin2450

April 21, 2020 at 08:06 AM

ага халява на все игры
ilyamine avatar

ilyamine

April 21, 2020 at 08:08 AM

норм сайт
не обман
Kevin2450 avatar

Kevin2450

April 21, 2020 at 08:09 AM

играеш в игры и получаеш кд. кд ты можеш обменять на ностояшьия деньги, робаксы, игры, руны
bomj131413244 avatar

bomj131413244

April 21, 2020 at 08:19 AM

Это сайт про заработок. Но заработок не денег, а игр, игровых валют, и вроде бы трансляций. Ты выполняешь задание - и тебе дают КД (камни душ). КД ты можешь обменять на всё выше перечилсленное. А вот сайт зарабатывает так. Ты выполняешь задание, а та или инная игра платит им, за привлечение игроков. Также, на сайте присутстувуют уровни и сундуки. Из сундуков может выпасть разное - зависит от сундука. А вот уровни нужны для того, чтобы ты и мог покупать игры, вылюты и т.д и т.п. Вот например 3 уровень, нужен чтобы ты смог покупать разные игровые валюты. А 6 уровень, чтобы ты мог передавать свои КД другим ползователям.
solanix12 avatar

solanix12

April 21, 2020 at 08:30 AM

крута тыы сказал

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