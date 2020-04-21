Расскажите о сайте новичку(Я)

bomj131413244

Это сайт про заработок. Но заработок не денег, а игр, игровых валют, и вроде бы трансляций. Ты выполняешь задание - и тебе дают КД (камни душ). КД ты можешь обменять на всё выше перечилсленное. А вот сайт зарабатывает так. Ты выполняешь задание, а та или инная игра платит им, за привлечение игроков. Также, на сайте присутстувуют уровни и сундуки. Из сундуков может выпасть разное - зависит от сундука. А вот уровни нужны для того, чтобы ты и мог покупать игры, вылюты и т.д и т.п. Вот например 3 уровень, нужен чтобы ты смог покупать разные игровые валюты. А 6 уровень, чтобы ты мог передавать свои КД другим ползователям.