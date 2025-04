Ho scritto alla epic in quanto non ho mai ricevuto i super pe caricati e non capisco il perche. Sapete in media quanto tempo ci mette a rispondere?

salvatore_giannone

in media con il fatto del virus anche, ci mette ben 2 settimane se non di più.

ma ti posso dire che i super pe caricati in season 2 li hanno ottenuti solo i possessori di pass battaglia e non hanno fatto come in season 1 che i pe super caricati venivano dati il fine settimana a tutti

spero di esserti stato d'aiuto