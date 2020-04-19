роблоксеры

этот афигенный сайт для всех геймеров планеты или мира так скажем... но для роблоксеров этот сайт особенный.. и чем же он особенный мало роблоксеров знает что этот сайт выдает бесплатно робуксы... те кто не хотят донатить в роблокс могут здесь заробатывать КД и купить робуксы.... а сайт то выдает робуксы )
Роблокс отличная игра, хочу сказать что люди делают ошибочные выводы по поводу её! Если вы думаете что роблокс это всё ещё ходячие плохо анимированные кубики то это не так. Сейчас в роблоксе появилось много игр о довольно хорошей графикой, да их мало, но всё же! Может быть именно ты это изменишь?! Советую начать играть в эту прекрасную игру!
Это платформа с многочислеными бесплатными и платными играми в качестве персонажей использующих человечков пахожих на лего в от личие от стима большенство игр там бесплатно
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кто хочет поиграть в роблокс мой ник artemidze66