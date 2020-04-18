Merida
Merida
Gem4,480
Merida
Merida
Gem231
fnogaj
fnogaj
Gem20
huliernasgera
huliernasgera
Gem1,029
Kimberly Kelley
Kimberly Kelley
Gem161
Kimberly Kelley
Kimberly Kelley
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hanfred
hanfred
Gem8
huliernasgera
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ArmoredPigeon
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ellen_ev
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BattaL
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huliernasgera
Gem3
Rain

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SystemGamehag: 3 users received Gem44 from the Rain.
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unranked rank iconPaulTran: hello everybody
unranked rank iconskrt: any new games worth playing?
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unranked rank iconYoussef: pls can you gift me soul stones i don't have money for pay robux
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AdminSwirfty: You can play games, complete offers, and take surveys to earn Gems, then convert those Gems into gift cards, games, etc.
unranked rank iconfarooqlashari1984: someone guide pls
unranked rank iconfarooqlashari1984: is this gamehag pays real money?
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Fortnite и мидас

Vegas444 avatar

Vegas444

April 18, 2020 at 11:14 PM

МИдас как мы понимаем зладей, но может быть это не так патомучто есть 2 принтендент это дед пул он начал захватывать места как яхта и другие маленькие места и аскорбляет агентство призрака вешая на их вфлаг свои шорты, и на кресло мидоса. Но всё-же МИдас зладей он убивает персонажей чтобы взять их в коллекцию, он настоко жесток что убил сваю напарник а именно чёрную кошку(рысь) и в его комнате видно устройство судного дня Иииииии есть палеба со староны разработчиков есть набор скинов хакеры и в подписи было написано конец света отменяется и вот это плохо патомучто хотелось красачьного ивета(НО ЭТО ВСЕВОЛИШЬ ДОГАТКИ)
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