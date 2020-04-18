Fortnite и мидас

Vegas444

МИдас как мы понимаем зладей, но может быть это не так патомучто есть 2 принтендент это дед пул он начал захватывать места как яхта и другие маленькие места и аскорбляет агентство призрака вешая на их вфлаг свои шорты, и на кресло мидоса. Но всё-же МИдас зладей он убивает персонажей чтобы взять их в коллекцию, он настоко жесток что убил сваю напарник а именно чёрную кошку(рысь) и в его комнате видно устройство судного дня Иииииии есть палеба со староны разработчиков есть набор скинов хакеры и в подписи было написано конец света отменяется и вот это плохо патомучто хотелось красачьного ивета(НО ЭТО ВСЕВОЛИШЬ ДОГАТКИ)