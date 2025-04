Jailbreak to gra w ktorej albo jestes wiezniem (jak uciekniesz to przestpeca) lub policjantem. Jako policja spawnujesz sie w roznych budynkach (polecam ci wziasc troche rzeczy ktore moga lezec takie jak shotgun). Jezdzisz po miescie samochodem i za pomoca kajdankow jak znajdziesz przestepce trzymasz e i go lapiesz. Za to dostajesz pieniadze. Jako wiezien/przestepca musisz uciec z wieziena roznymi sposobami (polecam na yt obejrzec jak) i po tym musisz jechac do glownej lub przy miescie bazie gdzie mozesz zmienic z wieziennego strouju na swoj i wziasc bronie. Po tym mozesz okradac rozne lokale.

Już wyjaśniam. W Jailbreak zasady są dość proste. Na samym początku wybierasz czy chcesz być policjantem czy więźniem. Po wybraniu są "dwa scenariusze". Jeżeli wybrałeś bycie polcjantem, to dostajesz broń, kajdanki i kartę (nie jestem pewna, ale chyba paralizator). Respisz się w jednej z baz polcjantów - czyli na komendzie, bądź w bazie "wojskowej" (jak to ja nazywam). Twoim zadaniem jest aresztować zbiegów - czyli więźniów, którzy ucielki, i powstrzymywać ich od kradzieży. Musisz również pilnować, aby nie ukradli ci karty, która daje dostęp do: jednej z części muzeum, banku i tak dalej. Jako więzień jest nieco trudniej. Na początku respisz się w celi. Wtedy musisz wydostać się na zewnątrz, i poszukać wyjścia. Jedno z nich jest przy komendzie. Kiedy przytrzymaz "E" przejście zacznie się otwierać. Musisz dojść kanalizacją do wyjścia (jest ich około trzy). Kiedy uciekniesz stajesz się zbiegiem. Musisz ukraść auto, bądź "na buta" dojść do interesującej ciebie lokacji. Najlepszą metodą jest pojechanie do zbrojowni, gdzie znajdziesz broń, którą możesz strzelać do policjantów. Wtedy musisz okradać, po czym zawozić swoje łupy do "jaskini zbiegów" czy czegoś takiego. Jest jeszcze druga opcja ucieczki - okradzenie policjanta. Czyli - podchodzi się do policjanta i kiedy wyświetli się "E" trzeba je przytrzymać póki nie zniknie. Z kradzieży można dostać m.i. wspomnianą już wcześniej kartę, która (jak już mówiłam) daje nam dostęp do banku, jednej z części muzeum. PS: Policjanci nie mogą aresztować dopóki nie staniesz się zbiegiem, lub nie zabierzesz jakiegoś przedmiotu. Jeżeli to pomogło to się cieszę :)