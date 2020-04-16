Сколько вы раз встречали читеров?

Grishya Сколько вы раз встречали читеров?

FnaT1K Много раз примерно около 1000

gigagoi я встречал раз 5

DYXINSZGZ Читеров стало намного мало что делают платформу Roblox намного лучше. Не всем бы хотелось увидеть такого человека в игре)

krut23141253245 много да я сам был читером в Jail Break

Zomd97 Очень много! Да я и сам читер! да и друзья читеры!





KyKy123660 5 раз встречал

66Hatsuki66 Я встерчала примерно 7 раз

NastyaRoblox я встречала где-то раз 0847373923728725263947

PozzyTibin Очень много раз,даже сегодня троих встретил.

artem228zevs пеыпевеп

Kolya123456789 Очень много! Да я и сам читер! да и друзья читеры!

vlubiko а я незнаю

llolasimon Япримерно раза 3

llolasimon вот так





Smira 1 раз





AndreiKA721 0 вроде бы!

Dowwn1234 довольно много раз

Edurad13 хочу робаксы





pro100kirille чувак робуксы можно тут купить купи их и будь крутым и все

luzgin1 ыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы

Dashoonka Встречала только на плейсах с бесплатным админом

AIoshi_Off примерно 14 раз, но я с дошеком читеры, хотя читов не скачивали xd

(это не совсем читы, а скорее недоработки, и мы этим пользуемся)

KiruhA_game Так много что и не помню



