Сколько вы раз встречали читеров?
Много раз примерно около 1000
Читеров стало намного мало что делают платформу Roblox намного лучше. Не всем бы хотелось увидеть такого человека в игре)
много да я сам был читером в Jail Break
Очень много! Да я и сам читер! да и друзья читеры!
Я встерчала примерно 7 раз
я встречала где-то раз 0847373923728725263947
Очень много раз,даже сегодня троих встретил.
Очень много! Да я и сам читер! да и друзья читеры!
чувак робуксы можно тут купить купи их и будь крутым и все
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Встречала только на плейсах с бесплатным админом
примерно 14 раз, но я с дошеком читеры, хотя читов не скачивали xd
(это не совсем читы, а скорее недоработки, и мы этим пользуемся)