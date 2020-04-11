Я создал эту тему чтобы те кто знают ответ на вопрос "Как получить скины в Fortnite без доната?" могли поделиться им с не знающими игроками.
просто играй долго и находи друзей которые подарят тебе скин
просто играй долго и находи друзей которые подарят тебе скин
Можно купить Fortnite Сражение с бурей и там фармить V-баксы. А потом покупать скины
Можно купить Fortnite Сражение с бурей и там фармить V-баксы. А потом покупать скины
каждый сезон бесплатно можно получить 200 в-баксов(с есплатного батл паса). поиграв длительное время вы сможете купить батл пас или какой-либо скин
Круто мне бы так , может всё таки получится
правда был зимний фестиваль там бесплатные скины были
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просто играй долго и находи друзей которые подарят тебе скин