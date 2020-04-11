Как получить скины в Fortnite без доната?

N190 Я создал эту тему чтобы те кто знают ответ на вопрос "Как получить скины в Fortnite без доната?" могли поделиться им с не знающими игроками.

wikik просто играй долго и находи друзей которые подарят тебе скин





pozzziBros123416 просто играй долго и находи друзей которые подарят тебе скин



P4rtyH4rd Можно купить Fortnite Сражение с бурей и там фармить V-баксы. А потом покупать скины

Glebabas2005 Можно купить Fortnite Сражение с бурей и там фармить V-баксы. А потом покупать скины

Opasen69 ЭТО САМАЯ ЛУЧШАЯ ИГРА

asistent778 каждый сезон бесплатно можно получить 200 в-баксов(с есплатного батл паса). поиграв длительное время вы сможете купить батл пас или какой-либо скин





mew273 Тьфу говно

Semkos2016 Иногда раздают скины

patiworld123 Долго копи в баксы в ба

Tetpetk Очень долго играй

Evgeni_master играть

dxx_men_kill_skill Круто мне бы так , может всё таки получится

L7lol просто донатить хахха

L7lol правда был зимний фестиваль там бесплатные скины были

gorlov2010 dyudghjyjghj ghj dgj dytj dtyj dtyj dtyj dtyj gdhj ghjydt jghj dtyj ghj gyj yj yj yj yj yj gy jgyj gyj gy jgy j

