Не грузит nextrp

aronellk Что делать если при скачивании грузится до 15-20% и потом закрывается??

438127 ни как оригинал, и вряд ли будет интересен

__3322 Ну на этом наши полномочия всё(

Kolcov1995 У меня тоже грузилась не понятно как, зависала, я каждый раз перезапускал, чтобы игра докачивалась.



BerserkerPlus Это все карма!

Bekohd Крч я тоже не смог загрузить

danichmob1 Что делать если при скачивании грузится до 15-20% и потом закрывается??

Bekohd не грузит

leonidkx Hushsb

InTheTop У вас компы полное Г***o!

timotuik В сталкер луче бы поиграли



asinikit гта это самп с модами

DemonsDarkStar круто !!!!!

Trigger_Happy_Dad АТА РЕАЛИЗАЦИИ:

8 february 2020 10:53

ДАТА ЗАКАЗА:

8 february 2020 10:47



Trigger_Happy_Dad Дважды нажмите кнопку прыжка, чтобы двойной прыжок! (ПК = пробел, мобильный = кнопка перехода, Xbox = кнопка 'A')

Trigger_Happy_Dad не грузит

Trigger_Happy_Dad Что делать если при скачивании грузится до 15-20% и потом закрывается??

Trigger_Happy_Dad

NikktaytNikktaytNikktayt badge

АТА РЕАЛИЗАЦИИ:

8 february 2020 10:53

ДАТА ЗАКАЗА:

8 february 2020 10:47

7086





NikktaytNikktaytNikktayt badge

Дважды нажмите кнопку прыжка, чтобы двойной прыжок! (ПК = пробел, мобильный = кнопка перехода, Xbox = кнопка 'A')



7086





NikktaytNikktaytNikktayt badge

не грузит



7086





NikktaytNikktaytNikktayt badge

Что делать если при скачивании грузится до 15-20% и потом закрывается??



7086









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Trigger_Happy_Dad У меня тоже грузилась не понятно как, зависала, я каждый раз перезапускал, чтобы игра докачивалась.

Trigger_Happy_Dad АТА РЕАЛИЗАЦИИ:

8 february 2020 10:53

ДАТА ЗАКАЗА:

8 february 2020 10:47

alexfast игра не понятная не играйте там задание тупые

alexfast не советую это тупое мусор и то игра не запускается

aronellk InTheTop ну я даже незнаю у кого г**но, у меня точно нет, может у тебя он такой?

s1koc попробуй в инете найти





Aleks741 У меня тоже грузилась не понятно как, зависала, я каждый раз перезапускал, чтобы игра докачивалась.

Zaxaxart графика не очень





GAMER_1995 у меня почти скачалось показывает 10.68/10.68 по логике остаётся пару МБ НО! У меня почему-то сильно замедлилась загрузка хотя инет нормальный. И вот жду жду чего-то а оно не грузит(

GAMER_1995 3 КБ/С показывает(

Tammsaare не грузит

Dark_Ryuto У меня грузило.