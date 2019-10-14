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unranked rank iconninjahattodi0190: I'm new here ,,,upto how many usd we can make per day from here and in how long time
unranked rank iconninjahattodi0190: Anyone have withdrawal before so from this app to his account guys
unranked rank iconninjahattodi0190: What's the value of these gems in $
unranked rank iconninjahattodi0190: Hi
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unranked rank iconjgdub: hi
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unranked rank iconKen: bro some dont work btw
unranked rank iconerayve: 'ello!
SystemGamehag: @nicolhasandres13 tipped Gem100 to the Rain
SystemGamehag: 4 users received Gem27 from the Rain.
unranked rank iconKen: its trash now
unranked rank iconKen: yea bro
unranked rank iconnicolhasandres13: gamehag cambio mucho desde hace 4 años :(
unranked rank iconJonathan Cook: sup
unranked rank iconsin comentarios: Hola
unranked rank iconnicolhasandres13: hi
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крутые игры для слабых пк

yuriy767 avatar

yuriy767

October 14, 2019 at 03:37 PM

очень крутая игрушка но я её забросил
yuriy767 avatar

yuriy767

October 14, 2019 at 03:38 PM

:left_facing_fist_tone5::left_facing_fist_tone5::kissing_closed_eyes::grinning::wink:
Archi113 avatar

Archi113

October 14, 2019 at 04:14 PM

Тема что надо!!!!!!!!!!!!!!!!1
NewUserOct2019 avatar

NewUserOct2019

October 14, 2019 at 06:07 PM

читеров очень много
casuale avatar

casuale

October 14, 2019 at 07:35 PM

Да, читер много, друг сказал
diskreid avatar

diskreid

October 15, 2019 at 11:25 AM

Ну, как сказать, в отличии от CS:GO игрушка не плоха, мне редко читеры попадаются, не разбрасывает прицел, все пули попадания защитываются, в кс совсем иначе, до**я читеров, еб**ий разброс, и хреновая обработка пуль.
slamie avatar

slamie

October 15, 2019 at 11:29 AM

я бы не сказал что варфейс для слабых пк
Mr_dipers avatar

Mr_dipers

October 16, 2019 at 10:40 PM

Эххх пойду в майнкрафт поиграю
_35512 avatar

_35512

October 17, 2019 at 07:56 PM

Гледите кто пишет дабы поднять уровень дам совети и сделаю это так умно дабы дали больше опыта 1 шаг) Пишите коменты по больше дабы довали больше опыта 2)пишие что нибудь умное дабы не козаться дауном 3) пишите с отдыхом в 10 минут и не пишите в 10 минут болие 3 раз 4)Не пишите слишком много и часто т.к датут блокаду сначало на 1 день и 30 минут второй на 3 дня вот и кончилось умное сообщение
romanych1 avatar

romanych1

October 19, 2019 at 10:28 AM

Крутая игра, видеокарту купить и вообще летать будет
kaziksh avatar

kaziksh

October 19, 2019 at 10:53 AM

Играл раньше но забросил мой комп не может его выдержать
miniprodavec avatar

miniprodavec

October 19, 2019 at 04:24 PM

Это же Мэйл ру, они про оптимизацию не знают ничего
N1NtenDa avatar

N1NtenDa

October 29, 2019 at 12:20 AM

классно))))
mdx228 avatar

mdx228

October 30, 2019 at 12:37 AM

Игра хорошая , но читеров многовато )))
TheGamerTop337 avatar

TheGamerTop337

October 30, 2019 at 04:51 PM

ема что надо!!!!!!

ELENBERG666 avatar

ELENBERG666

October 31, 2019 at 05:47 PM

Игра отлично шла на древнем компе , на новом вообще летает . Прилично оптимизирована с самого начала . Любителям пострелять - советую !
axmed230100 avatar

axmed230100

October 31, 2019 at 06:53 PM

я не встречал читеров
axmed230100 avatar

axmed230100

October 31, 2019 at 06:53 PM

ни разу
Darker22748 avatar

Darker22748

October 31, 2019 at 11:44 PM

хаааааааай
Darker22748 avatar

Darker22748

October 31, 2019 at 11:45 PM

хай хай привет
Smelay avatar

Smelay

November 1, 2019 at 06:14 PM

дратуй
artvor292 avatar

artvor292

November 1, 2019 at 07:28 PM

Игрушка норм, для слабых пк подойдёт у кого кс го не тянет. Читеров мало, пули довольно хорошо обработаны, графика норм. Вообщем советую!!!
Правда есть и минусы: Слишком над долго ждать пока народ соберёться, иногда соперников не видно только их нее оружие...
maksperebe avatar

maksperebe

November 1, 2019 at 08:36 PM

я у друга играл и чесна вам скажу игра понравилась

helfik6 avatar

helfik6

November 2, 2019 at 01:14 AM

норм игруля
Shkura112 avatar

Shkura112

November 2, 2019 at 03:19 AM

НОРМ игра
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крутые игры для слабых пк - Warface Forum on Gamehag