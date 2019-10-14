крутые игры для слабых пк

yuriy767 очень крутая игрушка но я её забросил

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Archi113 Тема что надо!!!!!!!!!!!!!!!!1

NewUserOct2019 читеров очень много

casuale Да, читер много, друг сказал

diskreid Ну, как сказать, в отличии от CS:GO игрушка не плоха, мне редко читеры попадаются, не разбрасывает прицел, все пули попадания защитываются, в кс совсем иначе, до**я читеров, еб**ий разброс, и хреновая обработка пуль.



slamie я бы не сказал что варфейс для слабых пк

Mr_dipers Эххх пойду в майнкрафт поиграю

_35512 Гледите кто пишет дабы поднять уровень дам совети и сделаю это так умно дабы дали больше опыта 1 шаг) Пишите коменты по больше дабы довали больше опыта 2)пишие что нибудь умное дабы не козаться дауном 3) пишите с отдыхом в 10 минут и не пишите в 10 минут болие 3 раз 4)Не пишите слишком много и часто т.к датут блокаду сначало на 1 день и 30 минут второй на 3 дня вот и кончилось умное сообщение

romanych1 Крутая игра, видеокарту купить и вообще летать будет

kaziksh Играл раньше но забросил мой комп не может его выдержать

miniprodavec Это же Мэйл ру, они про оптимизацию не знают ничего

N1NtenDa классно))))

mdx228 Игра хорошая , но читеров многовато )))

TheGamerTop337 ема что надо!!!!!!





ELENBERG666 Игра отлично шла на древнем компе , на новом вообще летает . Прилично оптимизирована с самого начала . Любителям пострелять - советую !

axmed230100 я не встречал читеров

axmed230100 ни разу

Darker22748 хаааааааай

Darker22748 хай хай привет

Smelay дратуй

artvor292 Игрушка норм, для слабых пк подойдёт у кого кс го не тянет. Читеров мало, пули довольно хорошо обработаны, графика норм. Вообщем советую!!!

Правда есть и минусы: Слишком над долго ждать пока народ соберёться, иногда соперников не видно только их нее оружие...

maksperebe я у друга играл и чесна вам скажу игра понравилась





helfik6 норм игруля