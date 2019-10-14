крутые игры для слабых пк

очень крутая игрушка но я её забросил
:left_facing_fist_tone5::left_facing_fist_tone5::kissing_closed_eyes::grinning::wink:
Тема что надо!!!!!!!!!!!!!!!!1
Да, читер много, друг сказал
Ну, как сказать, в отличии от CS:GO игрушка не плоха, мне редко читеры попадаются, не разбрасывает прицел, все пули попадания защитываются, в кс совсем иначе, до**я читеров, еб**ий разброс, и хреновая обработка пуль.
я бы не сказал что варфейс для слабых пк
Эххх пойду в майнкрафт поиграю
Гледите кто пишет дабы поднять уровень дам совети и сделаю это так умно дабы дали больше опыта 1 шаг) Пишите коменты по больше дабы довали больше опыта 2)пишие что нибудь умное дабы не козаться дауном 3) пишите с отдыхом в 10 минут и не пишите в 10 минут болие 3 раз 4)Не пишите слишком много и часто т.к датут блокаду сначало на 1 день и 30 минут второй на 3 дня вот и кончилось умное сообщение
Крутая игра, видеокарту купить и вообще летать будет
Играл раньше но забросил мой комп не может его выдержать
Это же Мэйл ру, они про оптимизацию не знают ничего
Игра хорошая , но читеров многовато )))
Игра отлично шла на древнем компе , на новом вообще летает . Прилично оптимизирована с самого начала . Любителям пострелять - советую !
Игрушка норм, для слабых пк подойдёт у кого кс го не тянет. Читеров мало, пули довольно хорошо обработаны, графика норм. Вообщем советую!!!
Правда есть и минусы: Слишком над долго ждать пока народ соберёться, иногда соперников не видно только их нее оружие...
я у друга играл и чесна вам скажу игра понравилась