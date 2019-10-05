Ulubiony skin

ciastek czy jakoś tak. nie pamietam jego nazwy
Banan najlepszy
Z ósmego sezonu
Ikonik. Sam posiadam, bardzo ładny
moj to dziadek do orzechow :)
Ja nie mam drifta, więc gram banankiem.
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Ikonik ale w sumie to nie mam ulubionego
disco specjalistka i dynamo