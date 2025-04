Que les gusta de este juego

Panquequeuwu

Me encanta los graficos del juego, pero mas aun la cantidad de contenido que tiene, desde matar robots a tiros, espadazos, martillazos o con los puños, hasta poder irte tranquilo a un mapa de mundo abierto y ponerte a pescar tranquilamente sin molestar a nadie o irte de cazeria de monstruos exoticos, este juego lo tiene todo, hasta puedes batirte en una batalla pvp o pve. Otra cosa que tiene este increible juego que una vez que lo jueges no querras soltarlo nunca(conozco gente que tiene miles de horas en el juego y no piensan dejarlo xd) es la comunidad, puedes comerciar con otros jugadores ademas de que son todos buena gente no como en otros juegos(si, hablo de ustedes flamers del lol...). Ademas como si no fuera poco el juego no tiene nada, cero, CERO absoluto de la asquerosa mecanica de Pay2Win, todo el contenido adquirible (que es mucho por cierto xd) se puede conseguir de forma gratuita y relativamente facil, hasta hay formas de conseguir platino (el dinero premium del juego) 100% gratis y muy facil la verdad. Las misiones que tienes que repetir cuando quieres conseguir algun contenido especifico no son repetitivas debido a que, si bien el mapa es el mismo, siempre comienzas en un lugar diferente del mapa y los enemigos no siempre son los mismos, pueden aparacer distintos tipos y algunos especiales que hacen de la mision super entretenida incluso cuando ya la haz hecho 10 veces seguidas (exepto cuando aparece un bursa, ahi te pones a llorar).

En conclusion, es un juego super completo, con una comunidad hermosa y una historia muy entretenida, ademas de contar con varias aventuras que son muy buenas tambien. 100% recomendado para todo el mundo.