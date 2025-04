Nie przyjecie zadania

shimad123

Zostań kapitanem i zanurz się w świecie historii bitew morskich!









Flota World of Warships liczy sobie ponad 200 okrętów z okresu I i II wojny światowej. Sprawdź, która klasa jednostek odpowiada Ci najbardziej, i zbierz własną flotę.







Wybierz banderę, pod którą chcesz walczyć. W WoWs możecie wybierać spośród największych potęg morskich świata. Przyjrzyj się cechom charakterystycznym i mocnym stronom poszczególnych państw, a potem rozważ możliwości rozgrywki. Wykorzystaj swoją wiedzę, aby opracować własne taktyki!







Bitwy morskie toczone są w wyjątkowych krajobrazach różnych miejsc na całym świecie, od wybrzeży Ameryki Łacińskiej do mórz Północy. W grze znajduje się kilkdziesiąt map, z których każda wymaga osobnej strategii.







Dołącz do drużyny i włącz się w bitwy z botami i prawdziwymi graczami. Możesz również zaprosić znajomych i stworzyć własny niepokonany dywizjon!







Na morzu zawsze jest miejsce na heroiczne dokonania i osiągnięcia. Pokaż więc swoją wartość! Za każdą bitwę możesz zostać nagrodzony medalami za bohaterstwo i wartościowymi przedmiotami do wykorzystania w grze. Każda bitwa zostanie zapisania w Twoim przebiegu służby. Rozpocznij swoją marynarską karierę już teraz!