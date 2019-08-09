Сколько уже играете в эту игру?
1 год ну ладно
P.S. поднимаю 3 левел
он 3 де я люблю игры такие
0 столетий 0 лет 0 месяцев 0 недель 0 дней 0 часов 0 минут 0 секунд 0 милисекунд 0 акросекунд
mshmefhmumwutmwtwurmwrumrwhmetuwkwrumrwumqrumwrulqrukwrulwtukqrtltwumrqukrwumw5ilrqrwrqqjwjwrqrukruwlqrulrulwtulqu4kq4uiq3ykeqyk
nsgjeymarykarumtsteshwhfahmfsumraukykaeymeyqkrqkyt
iwyakwrhmsuststuletjlstjlfsjlreklwrhkwtulwrukarykarukqrykqurkqeukarukrqukurkwruletilwukuk4qkqu4lqkukqurqkurekuqrqu
тоооооооооооооооооооооооооооооп игра