Сколько вы уже играете в War Thunder?

SAYREX229 Я лично уже играю полтора года!

veronx1 37.5 ч. всего

ivan__ivanov 2 года

funnybanner 4 года, но не постоянно, сколько часов затрудняюсь сказать. За это время игра сильно изменилась

DmitryP Аккаунт существует уже года 3, играю год, если не считать пропуски. Играю в основном на танках (Германия)

funnybanner1 Больше 1000 часов точно наиграл

orderg33 2 года примерно играю

elenalight Играю с самого рождения. Рождения игры разумеется. А вы о чем подумали?

knifedarksouls С 2015 года от рождества Христова

lobsterandgames Играю столько сколько мама разрешает

ordermason Я в нее не играл, но геймплей очень нравится

ordermasons Играл очень долго, думаю часа 2, потом игра надоела

shielddarksouls 12 361 час

worddarksouls 6 лет

kadir9789q часа 3 поиграл



lengdon 54 года

dark456 пол года

mschuschka Приблизительно 100 часов в стиме.

d00md00m часов 40 наверно будет

TurpXx не играю

Twisty21 Не много

Metaller 12 часов наиграл, буду ещё

AcidJumper год играл, потом 4 года пауза, и снова пол года уже играю, затянуло)

razerov024 1 день примерно, может меньше