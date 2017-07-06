Rain

Gem0

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unranked rank iconRobert Gorycki: powodzenia
unranked rank iconRobert Gorycki: good luck
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Back to War Thunder

Сколько вы уже играете в War Thunder?

SAYREX229 avatar

SAYREX229

July 6, 2017 at 09:55 AM

Я лично уже играю полтора года!
veronx1 avatar

veronx1

August 2, 2017 at 10:21 PM

37.5 ч. всего
ivan__ivanov avatar

ivan__ivanov

August 4, 2017 at 11:17 AM

2 года
funnybanner avatar

funnybanner

August 5, 2017 at 02:12 AM

4 года, но не постоянно, сколько часов затрудняюсь сказать. За это время игра сильно изменилась
DmitryP avatar

DmitryP

August 7, 2017 at 02:04 PM

Аккаунт существует уже года 3, играю год, если не считать пропуски. Играю в основном на танках (Германия)
funnybanner1 avatar

funnybanner1

August 7, 2017 at 09:21 PM

Больше 1000 часов точно наиграл
orderg33 avatar

orderg33

August 7, 2017 at 09:58 PM

2 года примерно играю
elenalight avatar

elenalight

August 7, 2017 at 10:04 PM

Играю с самого рождения. Рождения игры разумеется. А вы о чем подумали?
knifedarksouls avatar

knifedarksouls

August 7, 2017 at 10:17 PM

С 2015 года от рождества Христова
lobsterandgames avatar

lobsterandgames

August 7, 2017 at 10:24 PM

Играю столько сколько мама разрешает
ordermason avatar

ordermason

August 7, 2017 at 10:42 PM

Я в нее не играл, но геймплей очень нравится
ordermasons avatar

ordermasons

August 7, 2017 at 10:58 PM

Играл очень долго, думаю часа 2, потом игра надоела
shielddarksouls avatar

shielddarksouls

August 7, 2017 at 11:09 PM

12 361 час
worddarksouls avatar

worddarksouls

August 7, 2017 at 11:30 PM

6 лет
kadir9789q avatar

kadir9789q

August 9, 2017 at 09:12 PM

часа 3 поиграл
lengdon avatar

lengdon

August 10, 2017 at 05:59 PM

54 года
dark456 avatar

dark456

August 12, 2017 at 09:02 PM

пол года
mschuschka avatar

mschuschka

August 22, 2017 at 05:24 PM

Приблизительно 100 часов в стиме.
d00md00m avatar

d00md00m

August 27, 2017 at 01:00 AM

часов 40 наверно будет
TurpXx avatar

TurpXx

September 5, 2017 at 06:52 PM

не играю
Twisty21 avatar

Twisty21

October 1, 2017 at 01:14 PM

Не много
Metaller avatar

Metaller

October 15, 2017 at 04:26 AM

12 часов наиграл, буду ещё
AcidJumper avatar

AcidJumper

October 18, 2017 at 02:11 PM

год играл, потом 4 года пауза, и снова пол года уже играю, затянуло)
razerov024 avatar

razerov024

November 2, 2017 at 01:26 PM

1 день примерно, может меньше
Schpirgie avatar

Schpirgie

November 4, 2017 at 12:55 PM

Хорошая игра. жаль надо времени больше чем есть физически
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Сколько вы уже играете в War Thunder? - War Thunder Forum on Gamehag