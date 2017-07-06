Сколько вы уже играете в War Thunder?

Я лично уже играю полтора года!
4 года, но не постоянно, сколько часов затрудняюсь сказать. За это время игра сильно изменилась
Аккаунт существует уже года 3, играю год, если не считать пропуски. Играю в основном на танках (Германия)
Больше 1000 часов точно наиграл
Играю с самого рождения. Рождения игры разумеется. А вы о чем подумали?
С 2015 года от рождества Христова
Играю столько сколько мама разрешает
Я в нее не играл, но геймплей очень нравится
Играл очень долго, думаю часа 2, потом игра надоела
Приблизительно 100 часов в стиме.
12 часов наиграл, буду ещё
год играл, потом 4 года пауза, и снова пол года уже играю, затянуло)
1 день примерно, может меньше
Хорошая игра. жаль надо времени больше чем есть физически