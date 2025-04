Jaimerais bien quon me parle du jeux

C'est un jeu ou tu peux choisir entre jouer avec un tank ou dès avion qui datte de la seconde guerre mondiale et des objectifs à accomplir pour gagner la game

Diablotin950

C'est un super bon jeu car tu peux tester les char alors que sur world of tank tu peux pas en plus sur War il y a beaucoup plus de chamgement graphique