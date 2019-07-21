Боты в PUBG MOBILE

PaulTran
PaulTran
Gem50
Josué Oliveira
Josué Oliveira
Gem21
Kara Hazar
Kara Hazar
Gem12
merilandgarnet
merilandgarnet
Gem3
salbajoyreang2
salbajoyreang2
Gem16
leo_crazy42
leo_crazy42
Gem17
fnogaj
fnogaj
Gem14
merilandgarnet
merilandgarnet
Gem3
fnogaj
fnogaj
Gem40
merilandgarnet
merilandgarnet
Gem832
Ander Teskalo
Ander Teskalo
Gem17,500
Erika
Erika
Gem6
larisa costisor
larisa costisor
Gem10
glasscanon
glasscanon
Gem8
Atia
Atia
Gem10
Atia
Atia
Gem30
fnogaj
fnogaj
Gem10
merilandgarnet
merilandgarnet
Gem20
merilandgarnet
merilandgarnet
Gem10
Atia
Atia
Gem7
Rain

Gem157

novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem82 from the Rain.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
AdminSwirfty: Give it some time as some offers are delayed
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) where is my gems is it goona take 3 days
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: morning
novice rank iconThu Htet Aung: ok i have installed wps office how do i redeem ym gems now
novice rank iconThu Htet Aung: are you a bot/staff member??
AdminSwirfty: If you scroll down on the earn page, you can find surveys
SystemGamehag: 4 users received Gem200 from the Rain.
novice rank iconThu Htet Aung: i just need 1 dollar for l4d 2 rn
novice rank iconThu Htet Aung: where can i find a survey?
AdminSwirfty: Then convert those Gems into a gift card
AdminSwirfty: You can earn Gems by playing games, completing offers, and taking surveys
novice rank iconThu Htet Aung: for steam
novice rank iconThu Htet Aung: how do i get 1 dollar
novice rank iconVishStix: Good night
AdminSwirfty: Yes
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: Guys, is the site okay?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: what's up man
SystemGamehag: 4 users received Gem116 from the Rain.
novice rank iconDamian Lasek98: ....
adept rank iconLes Briacins: wsh
novice rank icondibilovich2007: hi
Sign in to start chatting

39

0/160

Back to PUBG Mobile forum

Боты в PUBG MOBILE

DanilaChervyakov avatar

DanilaChervyakov

July 21, 2019 at 01:24 AM

Я бы убрал ботов из игры,а вы?
alex_yudin avatar

alex_yudin

July 21, 2019 at 01:32 AM

Я тоже так думаю
diablomen avatar

diablomen

July 27, 2019 at 07:33 PM

ддыловдцйрвйорвфыолврлфоыв
Ananasik22835 avatar

Ananasik22835

July 27, 2019 at 09:39 PM

Да я бы тоже убрал если бы мог
Edward1111 avatar

Edward1111

July 27, 2019 at 09:57 PM

я играю в пубг мобайл со второго сезона, тогде небыло ботов, но на начальных рагнах боты помогают бустонутся, но только если вы умеете играть, если не умеете то да в ваших проиграшах вы будете винить ботов и т.д.
Edward1111 avatar

Edward1111

July 27, 2019 at 09:58 PM

лично мне паралельно, боты во многом помогают
Ananasik22835 avatar

Ananasik22835

July 28, 2019 at 02:24 AM

Ну просто как бы боты надоедают быстро
KUZILYA avatar

KUZILYA

July 28, 2019 at 11:07 AM

Ms_Borov avatar

Ms_Borov

July 30, 2019 at 10:42 AM

постоянные боты
CodeGames avatar

CodeGames

July 30, 2019 at 10:47 AM

В пабг мобайл есть боты ?
Maiky1996 avatar

Maiky1996

August 3, 2019 at 07:10 PM

Я тоже бы убрал
Kaban4egsqd avatar

Kaban4egsqd

August 4, 2019 at 07:51 AM

В пабг мобайл есть боты и они уменьшаются с рангом соответственно чем выше ранг тем меньше ботов
The_Crusty avatar

The_Crusty

August 4, 2019 at 03:18 PM

Не знаю мне они не мешают
AzUzA avatar

AzUzA

August 5, 2019 at 09:59 PM

ботов там 80 процентов где то так
Hoogan avatar

Hoogan

August 5, 2019 at 11:59 PM

Может просто онлайн не большой, вот и боты заменяют игроков
miniprodavec avatar

miniprodavec

August 6, 2019 at 01:08 AM

Если их убрать, то очереди в бой будут превышать 60 минут! :)
Beka1999 avatar

Beka1999

August 6, 2019 at 11:52 AM

Ну боты как бы не мешают. Но их легко уложить
VodilaBezPylia avatar

VodilaBezPylia

August 6, 2019 at 11:55 AM

мне кажится ботов ненадо убирать потому что 1лвл будет сложно в начале

notdark307 avatar

notdark307

August 6, 2019 at 12:08 PM

С ботами не интересно.
solntce avatar

solntce

August 9, 2019 at 12:37 AM

Не зная,еще только начинаю игратью
sangek1337ggdropcom avatar

sangek1337ggdropcom

August 9, 2019 at 01:31 AM

Да, их много
Zakhg avatar

Zakhg

August 9, 2019 at 03:25 PM

Ну мне нравится игра
Svobodov avatar

Svobodov

August 15, 2019 at 03:53 PM

без ботов не набиралось бы по 100 игроков в матче
IGZAOS_YT avatar

IGZAOS_YT

August 17, 2019 at 04:23 PM

Боты есть и их много
SaNyoKing avatar

SaNyoKing

August 26, 2019 at 07:09 AM

Мои тимейты боты XD
Koteyka23 avatar

Koteyka23

August 27, 2019 at 06:57 AM

Ботыочень портят игру
lunablet avatar

lunablet

August 27, 2019 at 02:45 PM

Боты иногда мешают и портят тебе настроение(
Gadmag avatar

Gadmag

September 5, 2019 at 09:51 PM

Нужно убрать ботов это портит игру
Mikitoos avatar

Mikitoos

September 15, 2019 at 12:28 PM

ну незнаю
DanilaChervyakov avatar

DanilaChervyakov

September 15, 2019 at 01:10 PM

У тебя может оставаться мало хп,а они могут добить тебя

Join the conversion by creating an account on Gamehag

enEN
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Platform

EarnGamesCashoutGame Information

Rewards

AffiliateLeaderboardRobuxGoogle PlaySteam

Articles

Forums

Stay Connected

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. All Rights Reserved.

Owned by RCPE Ventures LTD. Operated by Lootably, Inc.

Terms of ServicePrivacy Policy

Боты в PUBG MOBILE on PUBG Mobile Forum on Gamehag