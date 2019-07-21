Боты в PUBG MOBILE

Я бы убрал ботов из игры,а вы?
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Да я бы тоже убрал если бы мог
я играю в пубг мобайл со второго сезона, тогде небыло ботов, но на начальных рагнах боты помогают бустонутся, но только если вы умеете играть, если не умеете то да в ваших проиграшах вы будете винить ботов и т.д.
лично мне паралельно, боты во многом помогают
Ну просто как бы боты надоедают быстро
В пабг мобайл есть боты ?
В пабг мобайл есть боты и они уменьшаются с рангом соответственно чем выше ранг тем меньше ботов
Не знаю мне они не мешают
ботов там 80 процентов где то так
Может просто онлайн не большой, вот и боты заменяют игроков
Если их убрать, то очереди в бой будут превышать 60 минут! :)
Ну боты как бы не мешают. Но их легко уложить
мне кажится ботов ненадо убирать потому что 1лвл будет сложно в начале
Не зная,еще только начинаю игратью
без ботов не набиралось бы по 100 игроков в матче
Боты иногда мешают и портят тебе настроение(
Нужно убрать ботов это портит игру
У тебя может оставаться мало хп,а они могут добить тебя