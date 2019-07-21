Боты в PUBG MOBILE

DanilaChervyakov Я бы убрал ботов из игры,а вы?

alex_yudin Я тоже так думаю

diablomen ддыловдцйрвйорвфыолврлфоыв

Ananasik22835 Да я бы тоже убрал если бы мог

Edward1111 я играю в пубг мобайл со второго сезона, тогде небыло ботов, но на начальных рагнах боты помогают бустонутся, но только если вы умеете играть, если не умеете то да в ваших проиграшах вы будете винить ботов и т.д.

Edward1111 лично мне паралельно, боты во многом помогают

Ananasik22835 Ну просто как бы боты надоедают быстро

KUZILYA

Ms_Borov постоянные боты

CodeGames В пабг мобайл есть боты ?

Maiky1996 Я тоже бы убрал

Kaban4egsqd В пабг мобайл есть боты и они уменьшаются с рангом соответственно чем выше ранг тем меньше ботов

The_Crusty Не знаю мне они не мешают

AzUzA ботов там 80 процентов где то так

Hoogan Может просто онлайн не большой, вот и боты заменяют игроков

miniprodavec Если их убрать, то очереди в бой будут превышать 60 минут! :)

Beka1999 Ну боты как бы не мешают. Но их легко уложить

VodilaBezPylia мне кажится ботов ненадо убирать потому что 1лвл будет сложно в начале





notdark307 С ботами не интересно.

solntce Не зная,еще только начинаю игратью

sangek1337ggdropcom Да, их много

Zakhg Ну мне нравится игра

Svobodov без ботов не набиралось бы по 100 игроков в матче

IGZAOS_YT Боты есть и их много

SaNyoKing Мои тимейты боты XD

Koteyka23 Ботыочень портят игру

lunablet Боты иногда мешают и портят тебе настроение(

Gadmag Нужно убрать ботов это портит игру

Mikitoos ну незнаю