cs go

rayback czy warto kupić?

michu812 Tak jeśli lubisz strzelanki to napewno jest to najlepsza na rynku jeśli nie wiesz gdzie kupić to polecam kupić na G2A sam tam kupiłem i jestem zadowolony

MiAdamKesSGame Tak polecam :)

PawcioW nie warto kupować.

poowley Warto kupić, uwierz będziesz nołlajfił dopóki nie dobierze Ci rusków

GreenClicker Polecam ale na trzeba odpowiedni pc

MrBaraN tak spok ale tonie jest cs go !! XD





myszyt_ No masz racje

kuba_ruszkowski masz rację koleżko

Obikokah CS jest i tak za darmo więc...

kam965qqq nie warto kupowasccc

Szymko1234567890 warto kupić? zależy jaki masz komputer czy masz dobry internet jeżeli nie i zły komp będzie ci co chwilę zacinało

BialyyyLover oczywiscie ze tak bo to najlepsza gra

Maczko za darmo jest xD

Sasia15 darmowe jest teraz

SnailGamingPL warto bo możesz mieć hackerów

PATRXq8q cs go jest do bani bo jest tam mnóstwo cheaterów jak chcecie grać turnieja to musicie mieć przynajmniej walhacka aby coś ugrac

marioal6p Szukaj free

Maciek2137a jest za darmo i spoko się gra

nuubcon123keydropcom Najlepsza gra która powstała

fruk77 sztos giera bardzo polecam grać szczególnie z prime

Bhgdgbnnbbb na stronie eneba kupisz wszystko taniej niż na g2a

fruk77 polecam grać gra bardzo fajna i wciągająca w rozgrywkę więc nić tylko grać







Xx_KID_xX Fajna gra