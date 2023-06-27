Roblox - Откройте для себя новые Игры.

Игры в ROBLOX о которых вы не знали, это подборка на мой взгляд очень хороших игр, с которыми вы могли еще не сталкиваться!

Надоело смотреть на однотипные режимы?





Ты новичок и не можешь найти что ни будь себе по душе





Надоело играть в одно и то же?





Надоело выполнять однотипные действия?





Не можешь найти что то новое и то, что тебе возможно нравиться?

Моя статья - для вас!

Вступление :

Играя в роблокс порядком около 5 лет, могу заявить, что я знаю о многих режимах и все что будет указано в статье - самая маленькая часть того, что я знаю. (для справки, мой никнейм : Black64DragonsRUSS). И освещая одну или ту игру, буду указывать так же игры, которые в представлении не нуждаются, но для новичков будут очень полезны, т.к. упор статьи на освещение малопопулярных игр, которые очень классные и требуют большего внимания! А так же, показать, что роблокс это не только игры для детей, на примере асропт ми, брукхейвен и прочее.

Начало.

Fireteam

Нравиться реалистичный шутер, командную зарубу на большое количество человек? Тогда тебе должны понравиться так же и FireTeam - свой аналог Сквада.

Пока, техника это только декоративная часть игры, на момент написания статьи в игре есть нации, как: Канада, Россия, США и что то на подобие дешевых наемников.

У всех наций есть одни и те же классы, которые отличаются с видом отряда, в который вы вступите, отличается оружие как и обвесами, так моделями и сопутствующими характеристиками. Отличаются от всех лишь только наемники: к примеру, если вы выберете класс Канады пулеметчика, вам могут предоставить выбор между пулеметами, их обвесами, второстепенных оружий и т.д., а у наемникам без никаких обвесов может достаться только пулемет, второй мировой войны или если повезет, какую нибудь версию рпк, естественно без обвесов, но с сильными характеристиками, по этому это очень фаново. Есть такие классы, как: Автоматчик, Пулеметчик, Медик, Командир, Гранатометчик, Гренадер и возможно уже другие - у некоторых классов есть так же специальные предметы, например у автоматчика это коробка с боеприпасами.

Косметика персонажа выбирается автоматически и она довольно разнообразна. Вы можете отмечать на карте различные метки, а как лидер отряда устанавливать точку респауна.

Как я знаю, разрабатывается малым кругом лиц и на стадии альфа разработки, разработчики еще только начинают воплощать свои идеи, но от этого становиться только интереснее. Игра только на ПК.(В самый первый запуск просто перезайдите, если у вас не зашло (Остальные игры такого жанра, вы могли встретить: Phantom Forces, Arsenal, Counter Blox))

The Conquerors 3

Нравиться стратегия, да даже еще и RTS? С кооперативом, разнообразными режимами, красивыми скинами, с устоявшимся с целого 2009 года комьюнити с турнирами, кланами и прочими радостями? То The Conquegors 3 для вас!

Это стратегия в стиле РТС, играть лучше только на ПК, хоть вначале и кажется очень сложной, но на самом деле, она очень простая. Я сам первый год забил когда встретил, но потом посмотрев пару гайдов я все понял.

В общем, изначально, вам предоставлено 4 режима, 1 это !Классика: игра с 1х1, 2х2,3х3,4х4,5х5 противостояниями с огромными вариациями карт, 2 это новый режим, добавленный месяц назад !Ускоренная классика, где все действия ускорены в 1.5 раза как я заметил и все. !Осада - вы в пятером стараетесь выжить до конца, с нескончаемыми волнами вы вынуждены строить огромное количество приград по типу стен и мин, фортов и естественно стойкую армию, режим бесконечен, сам доживал до 54 волны. !Захват - очень недооцененый и не популярный режим, в котором лишь 3/4 карты с областями, где вам требуется их захватить, построив хоть 1 здание или больше чем у оппонента, условиями победы является уничтожение всех зданий и юнитов врагов или до конца часа иметь больше всех очков, копящиеся за каждую захваченную область в секунду, количество строений которые можно построить выборочно увеличиваются. !Все против всех - режим со своей экономикой, т.к. вы один, все будет стоить дешевле и в данном случае, для такого режима как и для !Захвата;!Осада используются свои карты, специально сделанные для баланса зарубы 6 человек.(некоторые армии могут быть недоступны на некоторых картах, например: где нет воды, нет возможности строить флот)

В игре предоставлены куча, просто куча скинов для каждой армии :флота, армии, авиации; солдата, от стимпанка со звездными войнами до стран первой мировой! Играть первую тысячу часов можно просто взахлеб, потом может стать скучновато, т.к. обновления с глобальными изменениями происходят очень редко. Вы можете исследовать специальных юнитов, как саперов, артиллерии. - Для освещения игры вполне достаточно, ибо если говорить обо всем, то нужна отдельная статья.(аналогов таких хороших стратегий в роблокс, кроме Medival RTS появившуюся 2 месяца назад и остальных пока непригодных режимов больше нет)

Multicrew Tank Combat 4

Любишь танки с реализмом, а у тебя уже вартандер с картошкой не тянет? То пожалуйста.

В игре представлены бои, команда на команду, с разными картами и каждая под свое время действий с характерной техникой. На данный момент их несколько, 2 Мировая, Конфликты на Ближнем Востоке и тд.

Игра отличается своей оптимизацией, хоть и не скажешь, с очень проработанной техникой, имеющей немного свою реалистичную физику пробивания и починки как в WarThunder, попадая на сервер вас просто перебросит на выбор команд, их 2, попав на свой спавн вы выбираете себе нужную технику, цвет, возможно камуфляж и разные надписи на нее.

В игре, *буду ориентироваться на более современные конфликты в игре* доступны типы техники, как: БТР, БМП, БМД, РСЗО, ОБТ, ПТУРовозки. Т.к. это игра про сражения на технике, то оружия здесь менее проработанные, но так же отличимы временными рамками выбранного режима и разделены на пулемет, гранатомет и т.д.. Каждый танк, игрок помечен цветом своей команды, при захвате вражеской техники он меняется, сама техника может как гореть, так и похоронить в себе членов экипажа, но все еще работать или взорваться от подрыва боекомплекта или утраты всех характеристик главных частей танка, которые нельзя починить.

Самая прелесть этой игры, это то, что в каждой технике нужен свой заряжающий, свой командир, наводчик, пулеметчик, десант, а это если только говорить о танке, они разные, а к тому, что если это БМД или ПТУРовозка, геймплей и количество ролей еще увеличиваются! Рандом здесь хороший и отзывчивый, как и в целом коммьюнити игры, найти команду не сложно. Это оригинал себя в !РОБЛОКСЕ, а так же, очень интересно представлять себя как члена экипажа, с полным погружением в битву с открытыми действиями.( Есть остальные режимы про танковые бои, но они все такие не очень проработанные и иногда страшно не логичные, что лучше их упоминать не стоит, достойного режима как этот нет, к тому же и популярного для сравнения)

КОНЕЦ

Друзья, вы должны понимать, что роблокс это роблокс, а пять звезд из пяти - это пять звезд из пяти. Эти игры очень редкие, я старался над написанием текста - полтора часа с +, надеюсь вам эта информация оказалась очень полезной, а что бы найти еще больше интересных режимов, (а это лишь 1% из всего моего арсенала самых разных жанров), то следите за моими будущими новыми статьями! Удачи, читатель.