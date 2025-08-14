Roblox Stats 2025: User Growth, Revenue Insights, and Global Engagement Trends

Quick Facts
- Founded: 2004. Founders: David Baszucki & Erik Cassel. source
- Platform launched publicly: 2006. source
- Supported platforms: Windows & macOS (desktop), iOS & Android (mobile), Xbox, PlayStation, and Meta Quest (VR). source source source
1. Actual Figures for Q2 2025 (quarter ended June 30, 2025)
- Revenue: $1,080.7 M source
- Bookings: $1,437.6 M source
- Average Daily Active Users (DAUs): 111.8 M source
- Total Hours Engaged: 27.4 B hours source
- Average Bookings per DAU: $12.86 source
- Platform Record Concurrent Players (Peak CCU): Over 32 M source
Derived engagement per user/day:
Calculated as (27.4B hours ÷ 91 days) ÷ 111.8M DAUs ≈ 2.69 hours/day (~162 minutes/day). Hours Engaged source & DAU source
2. Full-Year 2024 Results
- Revenue (FY 2024): $3,602.2 M source
- Bookings (FY 2024): $4,274.9 M source
3. Developer/Creator Earnings (DevEx Payouts)
- Full Year 2024: $922.8 M source
- Q1 2025: $281.6 M source
- Q2 2025: $316.4 M source
- H1 2025 (Q1 + Q2): $598.0 M (sum of Q1 + Q2—calculated)
- Trailing 12-months context: “Developers have earned more than $1 B” source
4. Age Distribution (DAUs by Age) for Q2 2025
- Age 13+: ~71.4 M DAUs (≈ 64%)
- Under 13: ~39.7 M DAUs (≈ 36%) source
5. Regional Distribution (DAUs by Region) for Q2 2025
- US & Canada: ~20.6 M DAUs (~18.4%)
- Europe: ~25.6 M DAUs (~22.9%)
- APAC: ~35.6 M DAUs (~31.8%)
- Rest of World: ~30.0 M DAUs (~26.8%) source
6. Availability & Install Stats
- Platform availability: Global—desktop, mobile, console, VR as listed above. source source source
- Android installs (Google Play): Over 1 B downloads (store listing) source
7. Standout Game-Level Concurrency
- Grow a Garden: Nearly 22 M concurrent users in July 2025 (world-record experience-level CCU) source
- Blox Fruits: Over 2.26 M concurrent users on December 14, 2024 source
These figures relate to individual experiences and are separate from the platform-wide peak CCU of 32 M+.
Popular Game Types on Roblox
Roblox continues to thrive as a dynamic platform that fosters creativity, community, and innovation. Its ability to cater to diverse audiences while empowering developers has solidified its position in the global gaming industry. With consistent growth in user engagement, downloads, and revenue generation, Roblox showcases an ecosystem that evolves alongside its player base.
- Tycoon Games: Build and expand virtual businesses
- Obby Games: Parkour-style obstacle courses
- Simulator Games: Real-life activities like farming and mining
- Survival Games: Fight enemies or disasters
- Roleplaying Games (RPGs): Social simulation like Brookhaven or Adopt Me