Roblox Stats 2025: User Growth, Revenue Insights, and Global Engagement Trends

GemEarn

Rain

Gem1,081

novice rank iconGranolia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconHugo_1377: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconHugo_1377: Hellooo
novice rank iconNorpo: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconDevMaster: Clap emote (inline chat version)
adept rank iconDevMaster: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconVedant Satpute: Discord
mage rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconkvk412: ww
novice rank iconMimmo75: Lawyer Capybara emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 users received Gem78 from the Rain.
novice rank icontheo.mille1: yo
mage rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconxbl2769531156: u ah
SystemGamehag: Join our Discord for daily Gem giveaways!
novice rank iconLucky: yo
adept rank iconDevMaster: Clap emote (inline chat version)
novice rank iconNiyati Chauhan: Hi
adept rank iconDevMaster: Clap emote (inline chat version)
novice rank iconNiyati Chauhan: Hi
novice rank iconNiyati Chauhan: Hi
novice rank iconAmelia: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank iconPolskiGrajek: Cash emote (inline chat version)
novice rank iconMimmo75: Lawyer Capybara emote (inline chat version)
novice rank iconabcd1290: Cat No emote (inline chat version)
adept rank iconDevMaster: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconMimmo75: Lawyer Capybara emote (inline chat version)
scholar rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
SystemGamehag: 9 users received Gem29 from the Rain.
scholar rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank iconYung Âür: Dinkdonk emote (inline chat version)
SystemGamehag: Join our Discord for daily Gem giveaways!
novice rank iconbanlubian: not cool
adept rank iconDevMaster: catJAM emote (inline chat version)
novice rank iconShadowBoss2371: Meowdy emote (inline chat version)
mage rank icondem.pferd.heisst.horst: oh I hit mage rank
adept rank iconDevMaster: Clap emote (inline chat version)
apprentice rank iconNachi: Meowdy emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
mage rank icondem.pferd.heisst.horst: hi
novice rank iconThe Real Ahmed: Hi
novice rank iconsilvr1171: monkaS emote (inline chat version)
mage rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconDevMaster: Clap emote (inline chat version)
novice rank iconsilvr1171: hello
novice rank iconwuhua55555: Hello
SystemGamehag: 11 users received Gem93 from the Rain.
novice rank iconMon Sabin: Hellooo
SystemGamehag: Join our Discord for daily Gem giveaways!
apprentice rank iconetka: şşll
Sign in to start chatting

67

0/160

EarnNewsRoblox Stats 2025: User Growth, Revenue Insights, and Global Engagement Trends
By: Gamehag on August 14, 2025
(0 ratings)
Roblox Stats 2025: User Growth, Revenue Insights, and Global Engagement Trends

Roblox Stats 2025: User Growth, Revenue Insights, and Global Engagement Trends

Quick Facts

  • Founded: 2004. Founders: David Baszucki & Erik Cassel. source
  • Platform launched publicly: 2006. source
  • Supported platforms: Windows & macOS (desktop), iOS & Android (mobile), Xbox, PlayStation, and Meta Quest (VR). source source source

1. Actual Figures for Q2 2025 (quarter ended June 30, 2025)

  • Revenue: $1,080.7 M source
  • Bookings: $1,437.6 M source
  • Average Daily Active Users (DAUs): 111.8 M source
  • Total Hours Engaged: 27.4 B hours source
  • Average Bookings per DAU: $12.86 source
  • Platform Record Concurrent Players (Peak CCU): Over 32 M source

Derived engagement per user/day:
Calculated as (27.4B hours ÷ 91 days) ÷ 111.8M DAUs ≈ 2.69 hours/day (~162 minutes/day). Hours Engaged source & DAU source

2. Full-Year 2024 Results

  • Revenue (FY 2024): $3,602.2 M source
  • Bookings (FY 2024): $4,274.9 M source

3. Developer/Creator Earnings (DevEx Payouts)

  • Full Year 2024: $922.8 M source
  • Q1 2025: $281.6 M source
  • Q2 2025: $316.4 M source
  • H1 2025 (Q1 + Q2): $598.0 M (sum of Q1 + Q2—calculated)
  • Trailing 12-months context: “Developers have earned more than $1 B” source

4. Age Distribution (DAUs by Age) for Q2 2025

  • Age 13+: ~71.4 M DAUs (≈ 64%)
  • Under 13: ~39.7 M DAUs (≈ 36%) source

5. Regional Distribution (DAUs by Region) for Q2 2025

  • US & Canada: ~20.6 M DAUs (~18.4%)
  • Europe: ~25.6 M DAUs (~22.9%)
  • APAC: ~35.6 M DAUs (~31.8%)
  • Rest of World: ~30.0 M DAUs (~26.8%) source

6. Availability & Install Stats

  • Platform availability: Global—desktop, mobile, console, VR as listed above. source source source
  • Android installs (Google Play): Over 1 B downloads (store listing) source

7. Standout Game-Level Concurrency

  • Grow a Garden: Nearly 22 M concurrent users in July 2025 (world-record experience-level CCU) source
  • Blox Fruits: Over 2.26 M concurrent users on December 14, 2024 source

These figures relate to individual experiences and are separate from the platform-wide peak CCU of 32 M+.

Sources Summary

Popular Game Types on Roblox

Roblox continues to thrive as a dynamic platform that fosters creativity, community, and innovation. Its ability to cater to diverse audiences while empowering developers has solidified its position in the global gaming industry. With consistent growth in user engagement, downloads, and revenue generation, Roblox showcases an ecosystem that evolves alongside its player base.

  1. Tycoon Games: Build and expand virtual businesses
  2. Obby Games: Parkour-style obstacle courses
  3. Simulator Games: Real-life activities like farming and mining
  4. Survival Games: Fight enemies or disasters
  5. Roleplaying Games (RPGs): Social simulation like Brookhaven or Adopt Me
enEN
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT中文ZH日本語JA한국어KO

Platform

EarnGamesCashoutGame InformationHelpAbout Us

Rewards

AffiliateLeaderboardRobuxGoogle PlaySteam WalletSteam Keys

Articles

Forums

Stay Connected

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. All Rights Reserved.

Owned by RCPE Ventures LTD. Operated by Lootably, Inc.

Terms of ServicePrivacy Policy