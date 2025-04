Attenzione: Per usufruire dell'offerta bisogna creare un nuovo account nel gioco! Fortnite Battle Royale - un gioco di Unreal Engine 4 prodotto da People Can Fly (conosciuto come Bulletstorm o Painkiller) in collaborazione con Epic Games. Puoi giocarci da solo o con i tuoi amici - è un fantastico modo per passare il tempo. Prima di installarlo controlla i requisti di sistema, poichè il gico è abbastanza impegnativo, ma recupera con la grafica colorata. In questo gioco rivalizzerai con altri 99 gicoatori su un'isola, che sarà la nostra arena. Qui non dovrai uccidere tutti uno dopo l'altro, il nostro compito principale è la sopravvivenza fino alla fine. Per farlo, abbiamo bisogno di mezzi come la corazza (sotto forma di misture) e ovviamente di armi, ma anche di materiali per costruire una nuova base. Si, possiamo costruire su Fortnite! Nel gioco ci sono molti tipi di ari, iniziando dalle pistole e finendo con lanciagranate e RPG. Le armi sono divise in 5 tipi: grigio (comune), verde, blu, viola e arancione (leggendario). Inoltre nel gioco ci sono diverse trappole, soffitte sotto ad altre soffitte o spine, e a volte troviamo molle per saltare. Fortnite Battle Royale è diventato un concorrente di PUBG non solo su Twitch, ma anche sotto al punto di vista della quantità di giocatori. Questo succede sopratutto perchè Fortnite BR è un gioco "free-to-play", e grazie a ciò puoi iniziare a giocare velocemente e a vincere!