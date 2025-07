Sondaggio

molto bello per la scelta di gameplay, con build o senza e, per appunto il sistema di building fatto molto bene

boh a me continua a piacere, e sono un giocatore dal 2017. Non gioco in modo competitivo, semplicemente mi rilasso a giocarci

maggior parte degli streamer ci giocano perché è di moda non per piacere

anche perchè lo dice anche ninja che fa schifo e se non fosse gratis non ci giocherebbe

