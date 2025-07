Vendere o comprare Account!!

Ragazzi, la compravendita degli account, oltre ad essere severamente vietata, è davvero una cosa che vi sconsiglio per esperienza personale. Vi racconto la storia di un mio amico... Lui voleva fare scambio di account, allora ha dato email e pass all'altro e pure l'altro l'ha fatto, poi a lui l'altro gli ha cambiato l'email e gli ha rubato l'account!!! Per questo vi SCONSIGLIO vivamente di comprare, vendere o scambiare account... Piuttosto shoppate e fatevene uno vostro sicuro!

