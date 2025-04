WARNING: To complete this offer correctly you have to create new account in game!





Fortnite Battle Royale - é um jogo com o motor Unreal Engine 4, criado pelo estúdio People Can Fly (conhecido também como Bulletstorm or Painkiller) em cooperação com o Epic Games.





Podes jogar sozinho ou com teus amigos como uma boa forma de passar tempo livre juntos. Antes de instalar, verifica os requerimentos do sistema, porque este jogo é relativamente exigente. Não te preocupes - esse esforço será recompensado pelos gráficos maravilhosos!





Neste jogo competirás com os 99 outros jogadores na mesma ilha, que servirá como uma arena de combate. Não tens que matar todos, mas o teu alvo será sobreviver como o último. Para fazer isso acontecer, precisarás de algum equipamento, material para construir a tua sede e obviamente - as armas. Acredita que a opção de poder construir é algo espectacular no Fortnite!





Encontrarás várias armas, começando com as pistolas normais e terminar com lançador de granadas e RPG. As armas são divididas em 5 tipos: Cinzento (frequente), Verde, Azul, Roxo e Laranja (lendário). Neste jogo há várias armadilhas diferentes, como por exemplo: teto falso ou espinhos perigosos.





Fortnite Battle Royale tornou-se o principal competidor do Playerunknown's Battlegrounds, não só na plataforma Twitch, mas também em termos de número de jogadores ao mesmo tempo. Graças a ter sido o jogo Free-to-Play, o Fortnite BR ganhou grande popularidade e permitir-te-á começar a jogar o mais cedo possível para ganhar!