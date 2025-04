ATTENTION: Pour profiter de cette offre, vous devez créer un nouveau compte dans le jeu!





Fortnite Battle Royale - le jeu avec le moteur Unreal Engine 4 produit par People Can Fly (connu de Bulletstorm ou Painkiller) en coopération avec Epic Games. Vous pouvez jouer seul ou avec vos amis - c'est une excellente façon de passer votre temps libre. Avant l'installation, vérifiez les exigences du système, car le jeu est relativement exigeant, mais il compense avec d'infographie colorée.





Dans ce titre, nous sommes en compétition avec 99 autres joueurs sur l'île, ce qui sera notre arène. Ici, nous n'avons pas à tuer tout le monde à tour de rôle, notre tâche principale est de survivre jusqu'à la fin. Pour ce faire, nous avons besoin d'équipements tels que des armures (sous forme de mixtures) et, bien sûr, des armes, mais aussi des matériaux pour la construction de notre base. Oui, nous pouvons construire en Fortnite!





Dans le jeu, il existe de nombreux types d'armes, à commencer par les pistolets et se terminant par des lance-grenades et des RPG. L'arme est divisée en 5 types: Gris (commun), Vert, Bleu, Violet et Orange (légendaire). Dans le jeu il y a aussi des pièges de types différents, des plafonds ou des épines, et parfois on trouve des ressorts de saut.





Fortnite Battle Royale est devenu le principal concurrent de PUBG non seulement sur Twitch, mais aussi en termes de nombre de personnes jouant en même temps. C'est principalement parce que Fortnite BR est un jeu "gratuit", donc vous pouvez commencer à jouer et à gagner rapidement!