Fortnite Battle Royale - gra na silniku Unreal Engine 4 wyprodukowana przez People Can Fly (znana z Bulletstorm lub Painkiller) we współpracy z Epic Games. Możesz grać w nią sam lub razem z przyjaciółmi - to świetny sposób na spędzenie wolnego czasu. Przed instalacją sprawdź wymagania systemowe, ponieważ gra jest stosunkowo wymagająca, ale nadrabia to kolorową grafiką.





W tym tytule rywalizujemy z 99 innymi graczami na wyspie, która będzie naszą areną. Tutaj nie musimy zabijać wszystkich po kolei, naszym głównym zadaniem jest przetrwanie do końca. Aby to zrobić, potrzebujemy sprzętu takiego jak pancerz (w postaci mikstur) i oczywiście broni, ale także materiałów do budowy naszej bazy. Tak, możemy budować w Fortnite!





W grze jest wiele rodzajów pukawek zaczynając od pistoletów, a kończąc na granatnikach i RPG. Broń jest podzielona na 5 typów: Szary (pospolity), Zielony, Niebieski, Fioletowy i Pomarańczowy (legendarny). Również w grze są różne pułapki typu, sufity podsufitowe lub ciernie, a czasami znajdziemy sprężyny skokowe.





Fortnite Battle Royale stała się głównym konkurentem PUBG nie tylko na Twitchu, ale także pod względem liczby osób grających jednocześnie. Dzieje się tak głównie dlatego, że Fortnite BR jest grą typu "free-to-play", dzięki czemu możesz szybko zacząć grać i wygrywać!