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Fortnite Battle Royale - игра на движке Unreal Engine 4, выпущенная независимой компанией People Can Fly (известная по таким проектам как Bulletstorm и Painkiller) в сотрудничестве с Epic Games. Ты можешь играть в Fortnite сам или вместе с друзьями - это отличный способ провести свободное время. Перед тем, как скачать игру стоит ознакомиться с системными требованиями, так как игра относительно требовательна к ресурсам компьютера, но это того стоит. Красочная графика просто завораживает.





В данной игре мы будем конкурировать с 99 другими игроками на острове, который будет нашей боевой ареной. Нет надобности убивать каждого по очереди, наша главная цель — остаться в живых. И чтобы это сделать нам понадобится такое снаряжение как броня (в виде микстур) и конечно же оружие, а также материалы для строительства нашей базы. Да, в Fortnite можно строить!





В игре предоставлен большой выбор оружия, начиная од пистолетов и заканчивая гранатометами и РПГ. Оружие поделено на пять типов: Серый (общий), Зелёный, Синий, Фиолетовый и Оранжевый (легендарный). Также в игре доступны разные ловушки типа электрошока или шипы, а иногда мы можем найти прыгающие пружины.





Fortnite Battle Royale стала главным конкурентом PUBG не только на Twitch, но и в плане количества пользователей одновременно играющих в игру. Происходит это потому, что Fortnite BR это игра типа "free-to-play", благодаря этому ты можешь прямо сейчас начать играть и выигрывать!