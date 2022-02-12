инструкция как играть в фортнайнт на телефоне
1. скачиваем гфн
2. заходим и регаемся
3. синхронизируем все платформы
4. выбираем фортнайнт и играем ( ждём очередь)
5.играть можно в любые игры которые есть у вас на плотформах.
легко и просто как сказал человек передо мной
сорри если грубо
есть ещё вариант без очередей
High Elimination Solo Win Aggressive Full Gameplay 3(Fortnite PC Keyboard)(сразу всё поймёшь!) Прокачайся по полной!!! И не трать время зря. Я не пожалел, что посмотрел этот видос. Залетай И УЧИСЬ)
https://shrinke.me/6fFTV