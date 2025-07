V-bucks gratuit

DawaTv

Salut,

Je me présente je suis un joueur PS4 et principalement Fortnite.

je vient de débuter sur Twitch et j'aimeriez que vous m'aidiez a progresser dans la qualité de stream et aussi de mon gameplay.

j'attend de vous des conseil comme des critiques je ne suis pas un pro de Twitch.

je vous laisse le lien de ma chaine Twitch.



https://www.twitch.tv/dawaglitcher