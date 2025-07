Come faccio a trasferire i v bucks che ho vinto sul telefono alla PlayStation??

non lo so io cerca un tutorial in giro

Dovrebbero mandarteli loro a quanto so pervhe non ci sono codici o a meno che non mettano codici paysefcard e devi metterli su impostazione e aggiungi fondi o sul playstation store

In realta non li ho ancora vinti ma li prenderò da un cofanetto

Non lo so

Join the conversion by creating an account on Gamehag