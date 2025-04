par rapport au jeu

TheDaseVor bonjour qui compris le but du jeux

williams33000 Bonjour

Futurne pas moi mais bonjour comme meme

Th3End3rGam3r Heu je ne comprend pas aussi ce jeux... Bonjour!

LaTeam bonjour





horizonGa11 bonjour



yann7806 incomprehensible pour moi

loic1505 Je vais l'essayer de mon coté si il y a quelques retour positif





ChrisYsense Il est bien ce jeu ?

Monster_N3XT je crois qu'il est bien oui



infinx23 perso j'y ai pas joer je ne peux donc rien dire

_fayko_ franchement c'est un jeu qui en vaut le coup, il y a une grande diversité de personnages (champion), qui peuvent être joué de plusieurs façon différentes. mais la communauté est très toxique et rage

_fayko_ et pour le but du jeu il faut casser l'inhibiteur adversaire (gros cristal de l'autre équipe)

_fayko_ merde je me suis tromper désolée

give_me_your_awp_pls Activez votre adresse e-mail en cliquant sur le lien et recevez encore 20 !

kakahochi franchement c'est un jeu qui en vaut le coup, il y a une grande diversité de personnages (champion), qui peuvent être joué de plusieurs façon différentes. mais la communauté est très toxique et rage putin j'aime pas ce jeu car il y as des meuf a moitié nue

safoulo_ ehssjjsjw le serveur des concours Fake je

chatwithnoob ssjjsjw server của cuộc thi giả mạo tôi

chatwithnoob Tôi love big chest haha

Gear123 ôi thích ngực bự haha

GearBG h, tôi cũng không hiểu trò chơi này ... Xin chào!

GearBG hủ ssjjsjw của cuộc thi giả mạo tôi

wjessica franchement c'est un jeu qui en vaut le coup, il y a une grande diversité de personnages (champion), qui peuvent être joué de plusieurs façon différentes. mais la communauté est très toxique et ragefranchement c'est un jeu qui en vaut le coup, il y a une grande diversité de personnages (champion), qui peuvent être joué de plusieurs façon différentes. mais la communauté est très toxique et rage putin j'aime pas ce jeu car il y as des meuf a moitié nue

waline Et n'oubliez pas le de vous amusez tout en gagnant des récompenses et qui est le gros point fort de cette application :) . Rise of kingdoms est le jeu où faire sa tâche est le plus rentable de gamehad et en espérant que vous allez réussir votre objectif! J'espère vous retrouvez bientôt sur ce nouveau jeux qui est formidable et je vais continuez à y joué après merci aux gens qui ont créé cette appli car perso elle sauve la vie, de plus les jeux sont cool. Et même si on ne se connaît pas et que je ne vous est jamais parlé merci pour cette forbidable application qui j'espère dura un maximum de temps et rendra un maximum de personnes heureuses (:.