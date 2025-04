Czy opłaca się ulepszać statki?

ROTOR72

nie opłaca sie gra jest identyczna na 5 tierze jak na 10 !!! stracicie jakies 10 x wiecej czasu

po co wam dziesiątki ? jedyna przewaga ze wyżej nic nie ma MM nie wpakuje was na minę w stylu gram BB 8 tieru przeciw 10 tierowi drobne 40 000 hp mniej do tego warpack i facet trafi was z 20 km

okręty do piątego tieru max 1 miesiac grania

lotniskowce dostepne od 4 co wam jeszcze potrzeba do szczęscia ?

i tak nie zagracie 10 tierem przeciw 5 przeciwnik w najlepszym przypadku będzie o 2 lv słabszy ...

poziom gry spada na mordę puchary graja ludzie z tak niskimi statami że rodzi sie pytanie czy to nie bot ? (mowa o pvp ) nie wygracie przeciw żywemu przeciwnikowi z auto aimem

bajki to dzieciom