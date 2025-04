KD za pierwsza misje w WOT

Witam zarejstrowalem sie na World of tanks przez przycisk "graj za darmo" i probowalem zgarnac pierwsza misje, lecz niestety nie moge tego zrobic gdyz kiedy klikam "wykonaj" wyskakuje mi taka o to tresc:"Nie otrzymaliśmy jeszcze informacji o twojej rejestracji. Musisz założyć nowe konto w grze przez naszą stronę.". Mam pytanie ile razy mam sie zarejestrowac aby otrzymali informacje o mojej rejestracji, bo wydaje mi sie stworzenie drugiego konta to starta czasu? Stworzylem drugie konto i tez lipa. Wie ktos o co chodzi?

Gamehag ma dużo błedow, zglos to do supportu.

Jeśli Twoje zadanie w World of Tanks lub World of Warships nie jest akceptowane, zastosuj się proszę do tych instrukcji:



1) Upewnij się, że wpisujesz dobry nickname oraz wybierasz odpowiedni serwer.



2) Odczekaj minimum 24 godziny od czasu wykonania zadania (synchronizacja może potrwać) lub/i rozegraj jeszcze kilka bitew.



3) Wykonaj u nas jeszcze kilka zadań i wróć do powyższego.



4) Wyczyść pamięć podręczną (Cache) swojej przeglądarki i spróbuj ponownie.



5) Zrób nowe konto za pośrednictwem naszej strony, również usuwając pamięć podręczną.



No i na czas weryfikacji wyloguj się z gry