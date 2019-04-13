Как вывести полученные Robux?

Допустим, я получил бонус в виде Robux, где-то примерно 200 R$, всё точно. Каким образом оно будет выводить и что надо делать, чтобы вывело?
И пожалуйста, не спамьте, особенно ради опыта
Там тебе всё будет показано после покупки робкусов так что не парься ща тебя всё сделают
Да типо твой ник и т.д. потом вступи в группу иди не надо хх но там у тебя спросят так что не парся.Ок?
Хорошо, то есть мне там ответят. А как допустим я буду получать настоящие деньги (Roblox 10$/25$)?
Тебе дадут код от гифт карты
Спасибо вам, Gagarin1000 и Tiderine! Я всё понял благодаря вам!
тоже интересует этот вопрос
Меня этот вопрос тоже интересует.
Как вообще апнуть уровень, что бы что то купить?