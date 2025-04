1. Po co się pytasz skoro sam sobie odpowiedziałeś na to pytanie? 2. Według mnie warto, grałem kiedyś i gra jest naprawdę wciągająca, miałem tam z 60 poziom jak się nie mylę kiedyś :)

reddragon01

Jeżeli kręci cię rozbudowa mista jesteś cierpliwy to tak Jeżeli liczysz na jakieś fajerwerki.Nie wiem meteoryty z niba ufo czy coś takiego to nie tutaj.

Gra wymaga sporo czasu oczywiście mówię tu o grze za darmo bo jeśli stać na płatną walute to myśle że około 15 minut dziennie wystarczy żeby ogarnąć