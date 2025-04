[Aion] Gildia <T A R T A R O S>

Faydee

Serwer: Barus Frakcja/Strona: Asmodian Wraz z moim przyjacielem szukamy ludzi do wspólnej gry. Mogą być to zupełnie nowe osoby, ale też starzy wyjadacze. Z miłą chęcią pomożemy nowym zarówno dobrym słowem/radą jak i poświęcimy im czas na pomoc w instancjach i questach. Jesteśmy dwoma doświadczonych graczami Assassin lvl 68 i Templar lvl 72. Bez zobowiązań, bez ciśnień. Brak wymagań. Wymagamy jedynie kultury osobistej i korzystania z Team Speak'a ze względu na to żeby nowi gracze nie pytali nas o wszystko na chat'cie w grze. Łatwiej i przede wszystkim szybciej jest powiedzieć coś niż odpisać na chat'cie. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany dołączeniem do nas / wspólną grą. Piszcie tutaj swoje nicki w grze, prywatne wiadomości, albo w grze pod nick Adartaer albo Aknologiaa.