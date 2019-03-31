Crossout VS World of Tanks

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Rain

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adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem82 from the Rain.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
AdminSwirfty: Give it some time as some offers are delayed
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) where is my gems is it goona take 3 days
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: morning
novice rank iconThu Htet Aung: ok i have installed wps office how do i redeem ym gems now
novice rank iconThu Htet Aung: are you a bot/staff member??
AdminSwirfty: If you scroll down on the earn page, you can find surveys
SystemGamehag: 4 users received Gem200 from the Rain.
novice rank iconThu Htet Aung: i just need 1 dollar for l4d 2 rn
novice rank iconThu Htet Aung: where can i find a survey?
AdminSwirfty: Then convert those Gems into a gift card
AdminSwirfty: You can earn Gems by playing games, completing offers, and taking surveys
novice rank iconThu Htet Aung: for steam
novice rank iconThu Htet Aung: how do i get 1 dollar
novice rank iconVishStix: Good night
AdminSwirfty: Yes
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: Guys, is the site okay?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
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Crossout VS World of Tanks

dragon_best avatar

dragon_best

March 31, 2019 at 11:07 AM

Crossout VS World of Tanks кто ково??
DevilSlip avatar

DevilSlip

March 31, 2019 at 04:14 PM

Crossout – это Постапокалиптическая MMO. В которой вы будете ездить на собственно собранной машине, и при этом периодически выполнять различные миссии. В игре существует 5 фракций.
В первом бою сразу сможно заметить, как данная игра схожа с миром танков(WOT), но при этом игра вообще не отстает как в графике, так и в гимплее. Здесь можно прокачивать уровни, драться с соперниками, захватывать точки, грабить склады, и просто экспериментировать.

Самое прекрасное в игре это то, что здесь нет никаких запретов, вы можете создать из металла и меди, такую машину, которая вам понравится, вне зависимости от ее эстетического вида и при всем этом, ваша машина будет выходить в бой против других игроков, также с различно собранными машинами, что делает игру весьма разнообразной. Машину можно полностью разукрасить, поставить на нее ржавые двери, установить пушку на крыше и вдобавок поставить сзади ракетные ускорители, и это еще далеко не все, что вас ждет в этой игре.

В PvP, машины дерутся 8 vs 8, а в PvE миссиях, нужно будет грабить склады, защищать конвои, биться с огроменными машинами. Если такой ритм игры тебе наскучит, ты в любой момент можете перейти в раздел «Гонка» где лучший игрок уже будет определяться, мастерством владениям машиной без различных навороченных пушек.

Сильные стороны
* Отличная графика и гемплей;
* Возможность создать любую машину из груды металлолома;
* Большая часть вашего опыта будет исходить из боев с другими игроками;
* Можно придумывать различные командные комбинации.

Слабые стороны
* Мало режимов боя.
Spllit avatar

Spllit

March 31, 2019 at 04:26 PM

Кросс
dragon_best avatar

dragon_best

March 31, 2019 at 10:30 PM

))))

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