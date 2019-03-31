Crossout VS World of Tanks

DevilSlip

Crossout – это Постапокалиптическая MMO. В которой вы будете ездить на собственно собранной машине, и при этом периодически выполнять различные миссии. В игре существует 5 фракций.

В первом бою сразу сможно заметить, как данная игра схожа с миром танков(WOT), но при этом игра вообще не отстает как в графике, так и в гимплее. Здесь можно прокачивать уровни, драться с соперниками, захватывать точки, грабить склады, и просто экспериментировать.



Самое прекрасное в игре это то, что здесь нет никаких запретов, вы можете создать из металла и меди, такую машину, которая вам понравится, вне зависимости от ее эстетического вида и при всем этом, ваша машина будет выходить в бой против других игроков, также с различно собранными машинами, что делает игру весьма разнообразной. Машину можно полностью разукрасить, поставить на нее ржавые двери, установить пушку на крыше и вдобавок поставить сзади ракетные ускорители, и это еще далеко не все, что вас ждет в этой игре.



В PvP, машины дерутся 8 vs 8, а в PvE миссиях, нужно будет грабить склады, защищать конвои, биться с огроменными машинами. Если такой ритм игры тебе наскучит, ты в любой момент можете перейти в раздел «Гонка» где лучший игрок уже будет определяться, мастерством владениям машиной без различных навороченных пушек.



Сильные стороны

* Отличная графика и гемплей;

* Возможность создать любую машину из груды металлолома;

* Большая часть вашего опыта будет исходить из боев с другими игроками;

* Можно придумывать различные командные комбинации.



Слабые стороны

* Мало режимов боя.