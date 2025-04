Najlepszy support jak dla was i dlaczego

blitz jak grabnie to kill w 90% bo zawsze ktos może miec flasha i morgana stun na 4 lata

JUST SORAKA BRO!

Jeśli o mnie chodzi to 430k thresh here :)

blitz jak grabnie w puapke caitlyn to caotlyn bez problemu zabije

Najlepszy support to albo ten co ma dużo CC, leczenia, przyspieszania lub obrony. Według mnie to Tresh, Leona, Zyra i Braum.